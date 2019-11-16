157名學生坐滿愛爾蘭國會下議院　促關注氣候危機　最小僅10歲

愛爾蘭國會下議院15日由157名10至17歲的學生當家，他們討論氣候變遷危機，並提出10項建議。

英國《衛報》報道，首屆年輕人國會會議15日發表聲明，敦促民選代表和大人們注意氣候問題。聲明中說：「我們不是專家。在我們的建議中，我們提供一些想法，但並非全部有答案。」

聲明中說，這次會議是保護社會和進步的起點，「我們呼籲大家傾聽科學，採納我們的建議，並代表我們努力，保障我們以及你們的未來」。

愛爾蘭國會下議院15日由157名10至17歲的學生當家，討論氣候變遷危機。（Twitter@RTÉ News）

來自愛爾蘭26個郡的157名少年和青少年代表與下議院議員人數相當。雖然不是國會正式會議，愛爾蘭下院議長奧法喬爾（Sean O Fearghail）親自主持，愛爾蘭廣播電視（RTE）進行現場轉播。

來自多尼哥爾郡（Donegal）的17歲奧博伊爾（Conal O'Boyle）表示，世界正處於「氣候崩潰的快車道」，呼籲孩子們團結一心。

此外，奧博伊爾批評愛爾蘭對化石燃料的依賴，以及同意能源公司鑽探西海岸的決策者。他說：「在氣候行動方面，他們使愛爾蘭在國際上丟臉。」來自梅奧郡（Mayo）的14歲莫納亨（Sioda Monaghan）說，忽視這場危機是不人道的，也不是辦法：「我們當中有多少人停下來想想，不採取行動的代價？」

大會提出的10項建議包括，禁止進口頁岩油氣、提高碳稅、在食品上標示氣候變遷影響程度、至少將十分之一的農田變成林木業，以及將永續發展議題納入義務教育等。

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