印度新德里空氣質素差霧霾籠罩　民眾仍拒戴口罩　原因是……

印度首都新德里及周圍地區學校在11月14日與15日因空氣質素達「嚴重」等級而關閉，為本月以來第二度停課，有毒霧霾持續籠罩着這座全球空氣污染最嚴重城市，但在空氣如此糟的情況下，卻很少有印度民眾戴口罩，讓外人大感詫異，迷惑不解。 《華盛頓郵報》報道，即使公園內瀰漫着淺灰色的霧霾，新德里民眾14日一早仍齊聚於此做瑜珈，但即使霧霾嚴重到連學校都被迫緊急關閉，這些做瑜伽的人依舊外出且未戴上口罩。

「戴口罩超傻的！」

住在附近低收入社區的92歲居民哈塔爾表示， 戴口罩讓人像個傻瓜，而他的這番話也讓其他人笑了出來。雖然德里的惡劣空氣讓他不斷咳嗽且有種呼吸困難的感覺，但口罩讓哈特爾感到「幽閉恐懼症」。站在附近的52歲普仁‧古塔也同意哈塔爾的看法，並稱他家沒人戴口罩，包括他的孩子們，還問說「如果戴口罩，污染沒有停止，那有什麼意義呢？」

儘管生活在全球空氣污染最嚴重城市中，新德里居民卻很少戴口罩。這種情形跟北京等城市形成鮮明對比，北京是另一個以嚴重霧霾聞名的特大城市，但戴口罩並不是個罕見情形。

然而，印度人對口罩的疑慮與抗拒程度正在減少。每年秋天，由於有毒污染物（工業排放物、道路灰塵、汽車廢氣與燒稻草產生的煙霧）在城市中蔓延，使得空氣污染加劇。瑞士空氣清淨機品IQAir表示，儘管採取各種努力來消除污染，但德里仍創下有公開紀錄以來，有害空氣質素持續天數最長的記錄。城市當局本月已停課四天，並每隔一天禁止市內一半私家車上路。

新德里15日早晨遭嚴重霧霾封鎖，空氣質素達危險等級。 （路透社）

口罩貴也是拒戴原因

德里人不願戴口罩的原因很複雜。對該城市許多窮人來說，最便宜的一次性口罩約1.25美元（約10港元），令人望而卻步。但其他因素也有所影響，包括對空氣污染造成的健康風險缺乏認識。即使知道空氣污染危險的人也說戴口罩不舒服、社交上令人尷尬或不足以解決問題的嚴重性。

不過，有跡象顯示這種態度正開始轉變。德里邦政府首次宣布將在全市向學生發放500萬個口罩。這些有着紅色鬆緊帶子的深灰色面具在月初開始送達學校，小型普通商店內也販售一次性口罩，各大企業也將口罩當作促銷活動的一部分，一些僱主更送口罩給員工。

經銷印度本土口罩品牌的Vogmask的47歲商人賈伊‧達爾‧古塔表示，今年賣出10萬個口罩，在印度的庫存一掃而空並迫使從中國大陸補貨填補庫存。他在罹患肺臟塌陷後於2014年進入賣口罩這行，並將此病歸咎於空氣污染問題，而他所賣的最便宜口罩約為23美元（約180港元）。積極參加對抗空氣污染公民行動的古塔說：「就我而言，我正在解決有錢人的問題。我感到內疚，但至少我正在解決部分問題。」

由於空氣污染問題嚴重，憤怒的印度民眾5日晚間齊聚國家紀念碑「印度門」抗議，要求政府有所作為。 （路透社）

社會規範、空氣污染認知低 口罩難上臉

但即使如此，戴口罩的人仍很少。隨着城市空氣質素在13日再度惡化，司法記者穆拉里‧克里斯南推文稱「你好，我應該盯着不戴口罩的人」。他戴着口罩站在最高法院走廊到處張望時，對人體健康危害最大的懸浮微粒值已躍升至世衛組織（WHO）所建議上限的20多倍。

兩個女兒就讀德里公立學校的詩卡‧艾德拉哈表示，當地政府向學生發放口罩邁出了良好一步，但她八年級的女兒感到不舒服，只有媽媽在身旁時才戴，而她二年級的小女兒則確實戴著口罩，因為「她聽我的話且認為戴口罩很酷」。芝加哥大學研究人員調查3500名德里最貧窮居民戴口罩行為後發現，這些人對污染原因的認識也相對偏低，社會規範恐阻止人們戴口罩。

研究人員之一肯尼·李表示，即使地方與聯邦當局採取強而有力的行動來對抗德里的惡劣空氣，「要減少污染仍需數年時間，而與此同時，防範則是很重要的」。

印度霧霾情況嚴重，入夜後的天空仍一片慘灰。 （美聯社）

當年SARS爆發 讓中國民眾有戴口罩意識

住在北京7年並創立劍橋口罩公司的英國人董始恒表示，中國流行戴口罩的原因之一是經驗。在中國，人們生病時會戴口罩來防止細菌傳播，而此觀念在爆發SARS期間得到了加強。公共場合戴口罩的文化已根深蒂固。

但在德里，上述有關空氣污染的討論都是一場徒勞，尤其是在污染達嚴重等級的14日， 仍可看到印度21歲田徑冠軍斯里坎‧馬里克正在德里跟其他幾名短跑選手一起接受訓練，公園籠罩於一片厚重霧霾中，美國大使館測得空氣品質指數也顯示「危險」，但年輕的運動員沒有一個戴上口罩。

馬里克表示，戴口罩不舒服，並稱在污染極度嚴重時，他感到喉嚨灼熱並開始咳嗽。住在德里的他說：「你會覺得自己被關在房間裏。只有在離開這座城市後，才會覺得自己走出來了。」

空氣污染嚴重在戶外運動等於是慢性自殺，恐怕會吸入過多污染物。 （路透社）

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