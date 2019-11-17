「酸腳趾雞尾酒」發明者逝世享年89歲　遺願是捐出腳趾調酒

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「酸腳趾雞尾酒（Sourtoe Cocktail）」發明人迪克·史蒂文森船長（Dick Stevenson）日前傳出過世的消息，享年89歲；他的女兒狄克西·史蒂文森（Dixie Stevenson）表示，父親的遺願是要「保留腳趾，並捐給俱樂部」。

綜合外媒報道，這間奇特的飯店地下酒吧「Sourdough Saloon」位於加拿大育空地區（Yukon）的道森市（Dawson City），已經有40年的歷史，自1973年以來，他們已經提供超過8.6萬杯酸腳趾雞尾酒。據報道，這起源是史蒂文森船長在一間廢棄的小屋中，發現一根保存相當良好的腳趾，便靈機一動，把它放進酒杯中，和調酒混合，發現味道竟頗為獨特，之後在當地推廣。

史蒂文森船長在一間廢棄的小屋中，發現一根保存相當良好的腳趾，便靈機一動發明了酸腳趾雞尾酒（點圖放大）↓↓↓

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據了解，品嚐這種特殊調酒時，有一項不成文的規定，「可以快速喝，也可慢慢喝，但嘴唇必須要碰那根腳趾」。「道森市官方推特@DawsonCityYukon」PO文表示，史蒂文森船長改變了道森市的印象，一定會永遠記住船長的愛戴。所謂「酸腳趾雞尾酒」，就是以威士忌為基礎，接著放入木乃伊化的人腳趾，宛如老式桔皮。當有人點單時，酒客可以選擇快速喝下、也可以慢慢喝，不必把腳趾放入口中，但必須得讓嘴唇觸碰到粗糙的腳趾，這就是喝「酸腳趾雞尾酒」的規則。

英國突擊隊退役老兵葛瑞非茲（Nick Griffiths）將自己被凍傷截斷的腳拇趾送作做「酸腳趾雞尾酒」（點圖放大）↓↓↓

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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