【考古】日本研究團秘魯發現過百幅地畫　神秘圖案包括動物與人類

日本山形大學的研究人員在神秘的秘魯納斯卡線（Nazca Lines）附近，又發現143條納斯卡線，包括人形地畫。

日本朝日新聞報道，日本山形大學的研究人員在神秘的秘魯納斯卡線（Nazca Lines）附近，又發現143條納斯卡線，包括人形地畫，以及鳥、駱駝和其他動物形狀的地畫。

山形大學研究團隊於2016年和2018年間研究秘魯南部沙漠的納斯卡線地區，15日發布研究結果。研究團隊表示，這些新發現的地畫集中在納斯卡高原的西部，向南北延伸約10公里。

🔻納斯卡線是位於納斯卡沙漠上的巨大地面圖形，點圖詳細了解🔻

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根據自2010年展開的實地調查和空拍，研究團隊推測，除了已知的納斯卡線，還存在更多納斯卡線。在此之前，已知有大約80條納斯卡線。

這次發現的地畫可追溯到西元前100年到西元300年間，長度從5米到100米，畫出人類、鳥和四腳動物，例如貓。

一條5公尺的人形納斯卡線是利用人工智慧（AI）科技發現，這是AI協助發現納斯卡線的第一例。

利用AI分析空拍畫面，顯示還有500多個可能有地畫的地點。

🔻點圖看其他納斯卡線地畫🔻

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