【新聞教室】悉尼空氣質素達危險水平　「逆溫現象」致濃煙不散

澳洲新南威爾斯州戈斯珀斯山（Gospers Mountain）山火持續，強風將山火帶來的濃煙吹向悉尼。 悉尼天空近日被濃煙籠罩，市中心一片朦朧。城市空氣質素達危險水平，污染水平較雅加達及北京差20倍。為何濃煙會在當地「陰魂不散」？

新南威爾斯州戈斯珀斯山（Gospers Mountain）山火持續，強風將山火帶來的濃煙吹向悉尼。（AP）

逆溫現象

氣象學家布蘭德福德（Ellie Blandford）解釋，這是由於「逆溫」（inversion）現象。

一般而言，氣溫會隨高度增加而下降，但「逆溫層」則是空氣溫度隨高度增加而上升。當逆溫層出現時，該層以下的空氣會較為穩定，而空氣的垂直運動亦受到抑制。在其他適合的氣象條件配合下，逆溫層通常有利大氣低層產生雲、霧或煙霞。

「逆溫層」導致空氣污染物無法散去。布蘭德福德指出，西北風將濃煙一夜之間推向城市，並因「逆溫」困在悉尼市中心，不像平時般可以散開。

「逆溫層」導致空氣污染物無法散去。（AP）

空氣污染比北京差

悉尼部份地區的空氣水平超出國家標準8倍。氣象局警告這種煙霧可能會持續到19日晚上。

在嚴峻的條件下，悉尼因空氣質量和污染差於曼谷及孟買等地。新南威爾斯環境局19日上午9時記錄該市西部的空氣質量指數，讀數為2334，比污染嚴重的雅加達和北京的空氣質量指數差20倍左右。

政府估計，由於新南威爾斯及昆士蘭（Queensland）遭受熱浪影響，山火可能會在本周升級。