【世界廁所日】美企展出30呎高巨型「便便」　籲關心無馬桶地區

撰文：洪怡霖
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11月19日是世界廁所日。美國一間名叫Poo Pourri的公司，近日就開始在波特蘭市（Portland）展出30呎高的巨型「便便」，更讓民眾可以走入這個充氣裝置內參觀。該公司指，希望各界關注那些居住在落後地區、無法安全使用廁所的人。
現今在全球各地，仍有逾6億人要露天便溺。
美國巨型便便：美國Poo Pourri公司多地舉辦活動，展出大便造型的巨型充氣裝置。這間公司11月16日在Instagram發布波特蘭站的宣傳短片，圖為影片截圖。（Poo Pourri Instagram）
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該公司把這項活動稱為「巨型便便體驗營」，近期已在美國不同地方舉行。在波特蘭站，活動為期3天，直至19日結束。
Poo Pourri公司在Instagram表示，每有一名遊客走入波特蘭的「巨型便便」裝置，他們就會捐贈2美元予世界廁所組織（World Toilet Organization），幫助那些在落後地區的人。
美國巨型便便：圖為Poo Pourri公司11月16日在Instagram發布「巨型便便體驗營」波特蘭站的宣傳短片，影片中有人在「巨型便便」前方打跟斗。（Poo Pourri Instagram）
全球逾6億人仍露天便溺
聯合國2013年正式把11月19日定為世界廁所日。聯合國指出，直到今天，全球有6.73億人仍在露天便溺，有42億人沒有得到獲安全管理的衛生設施，30億人缺乏基本的洗手設施，這場衛生危機意味很多未經處理的人類排泄物，正在將疾病傳播到數十億人的水供應和食物鏈中，衛生條件不足預計每年可導致43.2萬宗腹瀉死亡。