【世界廁所日】美企展出30呎高巨型「便便」　籲關心無馬桶地區

11月19日是世界廁所日。美國一間名叫Poo Pourri的公司，近日就開始在波特蘭市（Portland）展出30呎高的巨型「便便」，更讓民眾可以走入這個充氣裝置內參觀。該公司指，希望各界關注那些居住在落後地區、無法安全使用廁所的人。

現今在全球各地，仍有逾6億人要露天便溺。