日本辦公室超浮誇打卡系統　上班猶如「通往魔幻世界」

世界說
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對於多數上班族來說，每天趕著打卡上班是一件壓力巨大的事情，若是不小心遲到還可能遭到上司責備。但在日本卻有一間公司的打卡系統讓所有員工愛不釋手，反而愛上打卡的感覺。

這間公司在打卡感應器上做了小巧思，只要員工證感應到，大門就會馬上出現猶如科幻電影的場景特效，網友看到後都紛紛表示：「我也好想試試看！好想來這裡上班！」

看看這公司大門設計有多科幻（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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日本網友TENJIN_hidetaka在推特（Twitter）上分享一段影片，畫面中只見一名男子將卡片輕輕放在感應器上，一旁鋸齒狀的門就直接出現如科幻電影般的閃電特效，上頭還出現「ACCEPT（通過）」的字樣，甚至還配上電玩遊戲會有的特殊音效，出現各種奇怪的光束，讓人好像置身在電影場景當中，許多網友看了都好羨慕。

影片曝光後，隨即引來超過400萬次觀看，更有8萬人分享，並紛紛留言表示「怎麼會有這麼棒的公司」、「聽其他節目說還會有不同的特效」、「我認真問這種設備要怎麼得到」、「這樣的公司真的會讓人很想去上班」、「真希望我們公司也有這樣的門」、「好像通往魔幻世界的門」、「害的我好想來這邊上班」。

影片觀看次數已突破400萬。（Twitter@TENJIN_hidetaka截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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