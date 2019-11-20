伊朗全國大斷網　封鎖網絡能遏止示威嗎？

伊朗因調高燃油價格五成而引發的示威持續擴大，國內十多個城市爆發騷亂。德黑蘭政府早在上周六（16日）已經實施全國斷網，切斷互聯網用戶對國內外的網絡通訊，試圖防止示威者通過社交平台、通訊軟件，號召聚眾集結，斷網規模之大乃全球罕見。不過，全面封鎖互聯網又是否能壓得住示威之火？

國際互聯網監察組織NetBlocks總監Alp Toker形容，以他們展開監察以來，這次伊朗全國大斷網所涉及的技術複雜度和幅度，可稱得上是全球「最嚴重」的一次網絡中斷。根據NetBlocks的數據，當局今次用了近24小時才能完成實施斷網。

比先前更嚴厲的網絡限制

甲骨文（Oracle）互聯網分析總監Doug Madory指出，今次斷網的規模很不尋常。過去，德黑蘭政府只會嘗試限制頻寬，減慢網速，又或者封鎖個別網站，例如Facebook和Twitter。

去年初，因應當地的反政府大規模示威，當局禁止網民使用Telegram通訊，迅速就遏制了示威浪潮擴大。但今次當局採取更嚴厲的措施，直接隔絕網絡路由，阻止資訊透過網絡傳輸。

正值伊朗國內因上調燃油價格的反政府示威，德國柏林也有人士聲援。（路透社）

近期在黎巴嫩、伊拉克爆發的示威騷亂，示威者使用社交媒體聯絡、號召上街，令到示威浪潮加速擴大，在多個城市同時「開花」。而黎巴嫩的反政府示威，十月至今仍未平息，社交媒體的宣傳作用不容忽視。

明顯地，德黑蘭政府加強堵塞網絡通訊，是避免中東未息的示威之火助長伊朗的反政府浪潮。除了杜絕網民通過網絡號召上街，企圖控制示威局勢，還要求限制與海外的互聯網通訊。不過，這幾天以來一直有國內示威的相片及影片流出海外，攝錄了多個城市的大型民眾集會和武裝部隊鎮壓行動。

2019年10月，黎巴嫩人民抗議哈里里（Saad Hariri）政府的貪腐、開徵新税等經濟危機，要求政府改革和終結教派分權體制。（EPA歐洲新聞圖片社）

政府網點、國外電話卡 避過斷網

居住在紐約的伊朗社運人士Masih Alinejad向彭博社表示，這幾天自己仍能收到伊朗傳過來的片段。雖然當局試圖堵塞任何網絡通訊漏洞，但國內仍有不少人巧妙利用不同的互聯網傳送工具，將國內訊息傳出去，當中包括連結鄰近國家的網絡供應服務商，還有利用政府機關和大學的網點。

「政府中人還能夠連接到互聯網。」Masih Alinejad解釋，雖然這次全國斷網幾乎覆蓋所有網點，但極少數可以連接政府網點的人，會利用這個漏洞向國外散播訊息。

Do you know why Iran's regime has imposed a total interenet shutdown?



Iran's dictators don't want the world to see how they treat protesters in the street.



A video I received from Rasht during the 3rd day of #IranProtests.



Security forces beating up a protester.#Internet4Iran pic.twitter.com/dNN5y4HZlh — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 19, 2019

伊朗庫爾德革命勞動者協會（Komala Party of Iranian Kurdistan）秘書長Abdullah Mohtadi則透露，聚居在兩伊邊境的庫爾德人，會買一張伊拉克的電話卡（SIM card），用數據上網，避過德黑蘭政府的斷網措施。

不過，Alp Toker表示，即便使用數據漫遊，仍有機會被當局堵截上網；而一些政府機關的連接網點，更是當局刻意留下的陷阱，令使用者誤以為自己的通訊是「安全」。

示威者焚燒油站，對政府上調燃油價格表示不滿。（美聯社）

但是這幾天以來示威規模的擴散，可見德黑蘭政府的斷網似乎未見成效，多個城市爆發激烈衝突。國際特赦組織周二發布數字，指有高達106個示威者在21個城市的衝突中死亡。官方也公布，至今有2名警察及至少5名伊斯蘭革命衛隊成員被殺。

當局即使強力控制網絡，伊朗新一波的示威浪潮，似乎短期內仍然難以遏止。