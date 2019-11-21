宇宙可能是「圓的」？　新研究或顛覆現有世界觀

很久以前，人類以為地球是平的，太陽月亮星星都是圍着地球轉，但很快人類就發現原來地球是圓的，打破長久以來地心說的理論。 但當人類飛出太空，面向宇宙時，你會覺得這個宇宙是平的，還是───圓的？

人類自走上太空，才證實地球是圓的事實。（Getty Images）

長久以來人類已知道宇宙非常浩大，對於宇宙的「形狀」其實一直都沒有定案。但不少對於宇宙年齡、進化等的學說，都是假定在「宇宙是一個平面」，一直在膨脹的空間上。

但是，近日科學家從過去衛星收集的數據中，卻發現宇宙有可能不是過去科學家所認知的形狀，而是可能與地球一樣都是「圓的」，封閉的形狀。也就是說當向宇宙遠方前往進一段距離，將會返回出發的起點。

背景輻射扭曲比想像中要多

歐洲太空總署一隊研究小組，分析普朗克衛星（Planck Satellite）收集多年的數據，得出「宇宙可能是圓的」結論。小組在仔細研究衛星觀察宇宙的背景輻射波動（Cosmic Microwave Background，CMB）後，發現經重力透鏡效應，扭曲的輻射比預期中要多，不太像「宇宙是平的」。

這讓研究團隊懷疑，到底宇宙是否「圓的」。

當然研究沒說明宇宙就是圓的，但這懷疑引領了一個嶄新的研究方向。假若宇宙真的是圓的，向一個方向出發最終會返回原地，將可能完全改寫人類對宇宙的認知：如超新星爆炸後的餘波，並非無限往遠方伸延而是最終會返回起點，所有論文可能得改寫。

宇宙在不同形態下，背景輻射預計會出現的形象。（NASA）

過去有研究發現銀河行並非平面一條直線，而是頭尾屈曲，或許是某種證據之一。

有關研究結果已刊登在期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）中。要證明「宇宙是圓的」，相信是非常困難的事情（畢竟人類連自己的太陽系也沒離開過），但科學永遠是從提出疑問中得到答案，當人類離開地球望向太空時，相信總會一天找到。