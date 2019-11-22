這隻2歲狗狗長不大　身患罕見侏儒症永遠保持幼犬體型

在美國亞利桑那州（Arizona）的鳳凰城（Phoenix），當地有一隻2歲大、名叫「蘭格」（Ranger）的德國牧羊犬非常有名，牠的特別之處，就是永遠長不大，因為牠患有罕見「垂體侏儒症」（Pituitary Dwarfism）疾病，荷爾蒙分泌不足，令已經成年的牠，看起來卻依然是一隻幼犬。

永遠長着娃娃臉的國牧羊犬蘭格（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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美國霍士新聞報道，該病主要影響德國牧羊犬，但也有在其他狗狗品種如薩爾路斯獵狼犬、卡累利阿熊犬身上發生的情況。

蘭格的主人梅奧（Shelby Mayo）表示，「當我們最初從飼養員處得到蘭格時，牠已經比其他同伴要細小得多，之後我們發現是感染寄生蟲球蟲（Coccidia）的關係。」

她花費不少功夫幫蘭格治療有關球蟲的問題，但之後蘭格又感染另一寄生蟲，在用了數個月解決這些問題後，梅奧發現蘭格出現大變化，包括體重變輕、毛髮脫落等，生長速度遠不如其他德國牧羊犬，獸醫判斷蘭格患有「垂體侏儒症」，本來梅奧相當懷疑，但隨着時間愈來愈久，蘭格繼續停留在幼犬階段，梅奧開始相信。

蘭格保持幼犬身型，外型非常可愛，梅奧之後幫牠開設Instagram帳號，現在已經擁有超過7.5萬名粉絲。但梅奧也表示，若狗狗患有「垂體侏儒症」，通常會有更多健康毛病、壽命也較短，她稱希望能夠讓蘭格盡量保持健康與快活。