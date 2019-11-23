【環境污染】印尼雞蛋二噁英含量「稱霸」亞洲　食一隻就超標70倍

澳洲廣播公司（ABC）報導，最新報告顯示，塑膠廢棄物恐毒害印尼的食物鏈。該報告發現，印尼部分垃圾場附近的雞蛋，所含二噁英（dioxin）含量高居亞洲第一。二噁英是持久性的有機污染物，已被國際科學界認定為「地球上最危險和最毒的化學物質」，並與先天性缺陷和柏金遜症有關。

光吃一個當地的雞蛋，攝入的二噁英就會比歐盟每日攝取容許量高70倍以上。（Getty Images）

環保團體「國際消除持久性有機污染物聯盟」（IPEN）的調查報告指出，各國出口的塑膠廢棄物不僅造成顯眼的污染，還以「危險濃度」污染食物鏈。IPEN研究人員在印尼爪哇島省東部的特洛波多村（Tropodo）和班農（Bangun），收集多顆放養雞的雞蛋進行研究，當地接收來自美國、英國、澳洲的大量塑膠廢棄物。

檢驗結果發現，光吃一個當地的雞蛋，攝入的二噁英就會比歐盟每日攝取容許量高70倍以上。報告共同作者之一的毒素專家貝爾（Lee Bell）表示，若長期食用這些蛋，罹患癌症、內分泌失調、免疫系統失調等疾病的風險會大幅增加。

根據澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics，ABS）2017年至2019年數據，中國大陸禁止進口外國廢棄物後，印尼已成為澳洲廢紙和塑膠廢棄物的第二大垃圾場。一個非政府組織6月發布的報告中提到，印尼2017年至2018年間進口的塑膠垃圾數量翻倍，澳洲2017年7月至2019年7月間就貢獻728噸的出口垃圾。由於污染等原因，大量無法回收的塑膠垃圾會賣給印尼當地的豆腐工廠，供其作為燃料。

特洛波多村有40多家豆腐工廠，當地居民阿納姆（Anam）說，從1996年開始，他們一直把有毒塑膠當作燃料，因為更具「成本效益」。儘管有關食物污染的報導在村裡流傳，但阿納姆比較擔心工廠燃燒塑膠時產生的濃濃黑煙。他表示，燒塑膠的煙讓人難以呼吸，還說：「我經常吃這邊的蛋，身體暫時沒有異狀，但誰知道20年後會發生什麼事？」

延伸閱讀：

曾持偽造護照到台灣干涉選舉 中國間諜叛逃澳洲

忙替兒子「擦屁股」 英女王出手「整治」安德魯

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】