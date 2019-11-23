中藥阿膠需求大　驢子面臨大量殺戮之災

阿膠在中藥被視為養生的重要補品，因此外界對它的需求甚大。不過在人們爭相購買的背後，阿膠的原材料 — 驢子卻成為高危一族，有報告指，驢子的數目可能在未來五年內大減一半。

英國慈善組織「驢子庇護所」（Donkey Sanctuary）11月21日公開一份報告，指人類對製造阿膠的驢皮有極大需求，估計全球每年需要480萬張驢皮才可滿足市場，按照現時速度，全球驢子的數目會在五年內由現時的大約4400萬頭，大幅減半。

中國雖然亦有驢子棲生，但整體數目自1992年起已大跌七成六，因此需要靠從外國進口填補。正因如此，全球多國非法捕捉及出口驢子的情況十分普遍，其中自2007年起，巴西、非洲國家博茨瓦納（Botswana）及中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）的驢子數目分別下跌兩成八、三成七及五成三，而且肯尼亞（Kenya）和加納（Ghana）的驢子亦因驢皮貿易而面臨數目驟減的厄運。

阿膠是中國傳統中藥之一，是驢皮混合十幾種材料後反覆煎煮濃縮而成的動物膠。（視覺中國）

運輸情況惡劣

報告提到，全球有大約5億名生活在貧困地區的民眾倚靠驢子維生，但受到外界需求大增，這些「生財工具」不時被人偷走，更推高價格。在肯尼亞，一頭驢子的價錢由2016年的78英鎊，到2019年上升一倍至156英鎊，農民根本沒法負擔。

很多驢子都運送到其他地方出售，牠們長途跋涉途中缺水缺糧，有最多兩成未到目的地已經死亡。即使其餘可以捱過旅程，牠們斷腳的情況比比皆是，而且工人亦無視牠們傷勢，扯著耳朵和尾巴卸貨。

驢子是中藥阿膠的原材料，但隨著外界對牠們的需求不斷增長，有專家憂慮驢子的數目可能在5年內減半。（VCG）

繁殖速度或追不上需求

驢子庇護所研究及行動支援總監伯登（Faith Burden）形容，牠們所遭遇的情況極為恐怖，而且規模亦比組織所知道的更為嚴重。他表示，驢子的繁殖速度很慢，一頭雌性驢懷孕一年才誕下新生命，而且成長需時。即使組織建議投資養殖，但繁殖率同樣不理想，要追上阿膠業的需要，或需時二十年。

現時全球共有18個國家採取措施應對驢皮業問題，但像加納和馬里（Mali）等國家雖立法禁止屠宰驢子，卻缺乏完善監管，導致非法或運到鄰國宰殺的情況屢見不鮮。另外，報告亦提到，驢皮貿易沒受規管，因而或會在馬科動物之間傳播疾病，更可能令人類感染炭疽和破傷風等人畜共通病。