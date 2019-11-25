意大利「快閃沙甸」追擊薩爾維尼　反極右歌聲響遍歐洲

意大利極右反對黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）近期在國內看似無可阻擋的政治勢頭或許遭遇到意想不到的打擊，一場無大台的草根式「快閃沙甸」運動，清晰地向這位政治人物及其極右政黨所鼓吹的仇恨及疑歐主義說不。

近7000人於上周一 (11月18日)，冒着風雨來到有「引擎之都」之稱的北部城市摩德納（Modena）市中心，參加者如像「沙甸魚」般擠在摩德納大廣場（Piazza Grande）內。這是繼前一周在另一北部城市博洛尼亞舉行的另一場同類型抗議，活動近期在意大利國內引起廣泛關注，並有在國內蔓延的趨勢；另一波抗議則在上周末時間於該大區另一城市里米尼、鄰近的佩魯加省以至南部西西里島的巴勒莫舉行。

其中一名組織者表示，這個意念是和三位舊朋友共進晚餐時萌生出來的，目的是抗議薩爾維尼計劃到訪當地。在首次於博洛尼亞主廣場（Piazza Maggiore）舉行的快閃抗議集會中，他們要求「不要旗幟、不要政黨及不要侮辱」，並要求任何橫額應僅用來描繪沙甸魚。組織者之一的Mattia向意媒表示：「我們想要傳達一個訊息，我們將如像沙甸魚般被擠得緊緊的一起，因為我們將會有很多人。」

參加者劃一以沙甸魚表達訴求。(Fb圖片)

Il time lapse della piazza di oggi. #Modenanonsilega pic.twitter.com/9w5kIurG8r — Stefano Bellentani (@stebellentani) November 18, 2019

活動原本目標有最多6000人參與，結果在11月14日當晚，多達1.5萬人在風雨之中擠滿了博洛尼亞主廣場及周邊街道。參加抗議的人士表示，他們想要表達「仇恨並非唯一能在意大利擠滿一個廣場的東西」。相反，薩爾維尼組織的集會只吸引了3,000民眾。

首次參加抗議活動的21歲博洛尼亞大學學生Ana表示：「人們參加薩爾維尼的集會只是感到新奇，因為每晚從電視上都會看到這個人，又或者想影張自拍照。薩爾維尼可能會喜歡我們抗議他，因為他是個喜歡引人注意的人。」她反對極右政客所鼓吹仇恨和分裂的言論和思想，而這些在意大利都不再是稀奇的事。她直言：「我們經已厭倦了仇恨」。

另一位在拉溫那 (Ravenna) 的「快閃沙甸」支持者Giovanna Grillandi表示，這是個「無黨派」活動：「在此際上街十分重要，要反對那些帶領國家倒退的政黨。」61歲的她在抗議活動前夕為參加者編織沙甸魚物品。「我想作出貢獻，因為我不知道能否親自前往廣場，但很高興在區內贈送這些物品給別人。」

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已橫掃多個左翼票倉 有望提前大選

意大利不是首次發生針對薩爾維尼的全國大規模抗議。今年5月，在早前的地區選舉活動中，薩爾維尼多個到訪過都城市都爆發示威。由於薩爾維尼要求警方及消防部門移走「不歡迎他」的橫額，因而引發抗議，但規模較小。

意大利在去年三月大選，由薩爾維尼領導的民粹主義右翼聯盟黨勝出，與得票第二多的左翼民粹的五星運動（Five Star Movement）合組聯合政府。政治素人孔特擔任總理，薩爾維尼擔任副總理。在今年八月，聯合政府解散，薩爾維尼打着反移民、疑歐主義及「意大利優先」的旗號，持着民意高企，圖以再次大選踢走五星運動，惟計劃失敗，變成反對黨。

薩爾維尼近期在意大利國內風頭一時無兩。(Getty Images)

薩爾維尼繼續對抗孔特與民主黨新組成的聯合政府，希望在地方選舉中反。他表示，其政黨將「解放」博洛尼亞及摩德納所在的艾米利亞-羅曼尼亞（Emilia-Romagna）地區，該區一直是左翼的根據地，人口約440萬，屬全國最發達的大區之一，亦是著名美食天堂及法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini）及馬莎拉蒂（Maserati）等名車廠總部的工業重鎮。

在今年其他地區的選舉中，有趨勢顯示傳統左翼地區出現右傾。在上月中部翁布利亞（Umbria）的選舉中，右翼政黨取得勝利。由中間偏左的民主黨領導的艾米利亞-羅曼尼亞將於明年1月選行地方選舉，若薩爾維尼的政黨能在選舉中獲勝，將有力逼使現屆政府提前大選。但意見認為，這個傳統左翼票倉不會輕易被動搖。

反法西斯名曲傳遍英法西意

值得留意的一點是，「快閃沙甸」的參加者經常高唱着著名的二戰時期反法西斯歌曲《Bella Ciao》。除了在意大利，這首名曲在過去一年還經常於英國反脫歐運動、西班牙爭取加泰地區獨立及法國的黃背心運動響起。

《Bella Ciao》的意思是「再見了，姑娘」，歌詞談到了在山上（意大利阿爾卑斯山）死亡的可能性。其原曲是第二次世界大戰期間意大利游擊隊的歌曲，表達了游擊隊員離開故鄉去戰鬥的心情。此歌曲曾用英語、德語、俄語、土耳其語及中文等多種語言錄製過。

這首歌曲是由反對獨裁者墨索里尼 (Benito Mussolini) 的反法西斯主義者創作， 2017年因Netflix犯罪電視劇《Money Heist》而再度流行，並以此作為配樂播放。如今，這首反法西斯名曲再次在歐洲多國響起，是否意味歐洲人對近年極右勢力在區內冒起的一輪反撲值得留意。