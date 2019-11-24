日本澀谷區購旅館改建　被揭曾是AV現場　居民不忿影響樓價告議員

（「河津さくらの里しぶや」官網）

世界說
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靜岡縣一間旅館曾作為AV拍攝地點，但現在將由東京都澀谷區高價買下，設置成保養所（日本企業、健保機構讓員工研習、休養的住宿設施，一般民眾也可租借）使用。此事被日媒爆料後，因為地價鬧上地方法院，不過東京地方法院21日裁決，駁回了賠償要求。

河津さくらの里しぶや「AV拍攝地」（GoogleMap）

綜合日媒報道，2014年，澀谷區以1億1000萬日圓買下靜岡縣河津町一間旅館的土地與建築物，接着花2億2800萬日圓重新裝修，最後於2015年開張「河津櫻之里澀谷」保養所。

然而，日本周刊爆料，該旅館在2006年至2013年間，多次作為AV拍攝地被包場。此事曝光後，引發澀谷區民抗議，澀谷區議員堀切稔仁認為「AV破壞形象」、「降低不動產價值」，因此提告東京地方法院，要當時的區長桑原敏武賠償9億3500萬日圓。

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不過澀谷區長、區幹部和區議會皆表示，先前不知旅館曾為AV所用。法官森英明則說，周刊爆料後，旅館的更替率（編按：turnover rate，意指住客轉換的頻率）仍高於公司、團體等住宿設施的全國平均水平，「作為保養所也毫無問題」，不能說因AV而導致不動產價值下降，區長的權限也確實可以購買旅館，手續並無違法，因此駁回賠償要求。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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