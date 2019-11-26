哈利波特隱形斗篷成真　能讓人體消失新物料面世　成本低有望普及

隱形不再只是奇幻、科幻小說中的產物了！加拿大一間軍事偽裝和材質技術公司開發出一種能夠隱形物體的特殊材質，看起來像玻璃但薄如紙張且能夠彎曲，重點是成本低廉，攜帶方便，可預料未來商業化後將大受歡迎。

加拿大公司Hyperstealth研發出的「量子隱形」（Quantum Stealth），透過彎曲光線，把「量子隱形」後的物品折射出去，塑造出看不見背後事物的死角。

「量子隱形」不需要額外電力就可以使用，且在任何環境、季節、時間下都可以使用，無論在紅外線、紫外線和熱光譜中都可以有效隱藏目標（點圖放大瀏覽隱形物料的神奇效果）↓↓↓

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不過「量子隱形」也不是十全十美，如果要隱藏的物體離它太近、太遠或是太長，都會讓效果打折、無法完全隱形。Hyperstealth解釋，其實「量子隱形」的原理和透過水瓶看東西一樣，如果觀看的物體和水瓶拉長到一定距離就會開始變形，而且圖像也會左右翻轉。

Hyperstealth目前已經為這項技術申請專利，並準備運用在軍警裝備上，像是直接把它覆蓋在行進中的戰車，躲避飛行器或衛星偵測，但如果是一般民眾想要使用這項科技，可能還得再等等了。

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