賊仔入屋行劫不果反被打到入醫院　82歲肌肉婆婆老而彌堅

美國紐約一名29歲賊人上周四（21日）晚企圖入屋搶劫，然而卻反遭屋內82歲老婦墨菲（Willie Murphy）痛毆，最後甚至被打到要入醫院接受治療。墨菲單人匹馬制服賊人的事蹟很快吸引大批網民注意，她對此表示：「雖然我又孤獨又老，但我很強壯。他真的選錯房子了。」

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0 — Seth Palmer (@sethpalmer3) 2019年11月22日

墨菲雖然身高只有約1.52米，但因長期健身及接受舉重訓練而練得一身肌肉，能輕易舉起225磅（約102公斤），足足有她體重的一倍；2014年她更獲得「年度舉重王」的封號。她憶述，當晚她準備上床睡覺時，有人突然敲門聲稱自己身體不適，要求她讓其入屋；墨菲拒絕後打電話報警，此時賊人突然勃然大怒，同時破門而入。

墨菲說，她在情急下抓起旁邊的一張桌子朝對方丟過去，結果「桌子整張都碎了」；之後她跳到對方身上，拿起一支洗頭水潑往其臉上，接着又拿起掃帚狂打對方，「我不斷打他，甚至試過將他拖出屋子外，不過他實在太重」。

警方不久後抵達現場將賊人拘捕並送院，並指他當時應該喝醉酒。墨菲則表示，事後有警察留下來與她合照留念，「那名男子應該在暗自慶幸終於離開這間屋，他應該很高興是我送他上救護車。」