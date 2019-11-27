【澳洲山火】女子奮勇救出　燒傷樹熊未有好轉終接受安樂死

澳洲新南威爾斯女子多爾蒂（Toni Doherty）上周二（19日）被拍到在一場大火中奮勇拯救一隻受困的樹熊。樹熊之後被送往麥夸里港樹熊醫院（Port Macquarie Koala Hospital）接受治療；然而情況一直未有好轉，最終周二（26日）接受安樂死。

樹熊當日正穿越隆弗拉特（Long Flat）村的道路，路兩旁的樹林與草地都已陷入大火並且冒出濃煙，但牠卻仍闖進火場，最後攀在一棵樹上。

多爾蒂本來正在森林裏開車，發現這隻樹熊被困火場，於是趕緊脫下上衣，冒險衝去將樹熊從樹上抱下來，並在牠身上澆水降溫。她表示，樹熊的背部似乎受到燒傷，部分背毛燒到捲起，水一澆上去牠就發出陣陣嚎哭。

多爾蒂後來將受傷的樹熊送去麥夸里港樹熊醫院接受治療，院方將這隻14歲的樹熊取名為「路易斯」（Lewis），並指其胸、腳部等多處嚴重燒傷，直到周二證實牠已接受安樂死。院方透過Facebook發表聲明：「今天，我們決定讓路易斯永遠入睡。我們在早上將他全身麻醉，以評估其燒傷情況，並更換繃帶。路易斯的情況是，牠的傷勢惡化，而不幸的是沒有好轉。我們首要考慮的目標是動物福祉，所以才決定讓牠安樂死。」

11月以來，澳洲全國山火已奪走至少4人性命，燒毀面積約100萬公頃的農地及叢林，摧毀超過300間房屋；火勢更蔓延至樹熊的棲息地，相關單位擔心有超過350頭樹熊死於這場大火。