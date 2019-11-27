京都動畫縱火疑犯九成皮膚燒傷　成功救活乃「奇蹟」成醫學首例

京都動畫放火殺人事件，男疑犯青葉真司正穩定康復中。日本傳媒報道指疑犯當時九成皮膚嚴重燒傷，在不使用他人皮膚移植下仍成功救活可謂史無前例。警方正等待他進一步康復後將其正式拘捕。

縱火現場，被焚毀的京都動畫第一工作室正開始進行拆卸準備工作。（朝日電視）

日本共同社報道，疑犯青葉真司當時高達九成皮膚嚴重燒傷，部分達「三級燒傷」一度陷入危殆。由於情況嚴重，救護人員只能以人造皮膚，並利用疑犯自身組織培育的皮膚多次進行手術治療，最終成功把疑犯救活。

報道指在大範圍嚴重燒傷的情況下，不使用他人皮膚，僅利用人造皮膚及自身培植的皮膚成功救活的例子何謂史無前例。青葉的案例預料會在2020年的醫學大會上發布。

疑犯感謝醫護稱「從沒有人如此照顧」

目前疑犯已脫離危險期，轉送至京都市內醫院留醫，雖未能自力行走但已能一般對話。報道指他一度感謝治療他的醫護人員，稱「從沒有人對他如此照顧過」。警方正等待他進一步康復後再將其拘捕。

事發在7月，疑犯向位於京都市內，京都動畫公司的第一工作室放火，造成36人死亡、33人受傷慘劇。疑犯在放火時燒傷，被送院救治。

被燒毀的第一工作室目前正準備拆卸工作，預料有關工程在2020年1月開始。京都動畫公司社長八田英明表示，會與相關人士商討舊址的改建方案。