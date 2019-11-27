含冤坐監36年　美國馬里蘭州三黑人終證清白獲釋

1983年，美國馬里蘭州三名黑人青年因一宗槍殺案，在感恩節被捕，及後被判囚終身。他們一直堅持自己無罪，尋求翻案，冤獄多年，11月25日他們終獲法庭宣布無罪獲釋。 鐵窗邊緣36載，外界已人面全非，當日的少年亦已年過半百，但能重新呼吸自由空氣，與親人度過那個遲來的感恩節，還是值得感恩。

切斯納特、斯圖爾特及沃特金（左至右）終能呼吸自由空氣。（Twitter）

時間回到1983年，14歲學生達克特（DeWitt Duckett）在巴爾的摩校園遭到槍殺，頸部中槍身亡，他身穿的喬治城大學外套被盜。切斯納特（Alfred Chestnut）、斯圖爾特（Andrew Stewart）及沃特金（Ransom Watkin）三名16歲黑人少年被指有嫌疑，在感恩節當日被捕。

校園致命槍擊案引發軒然大波，檢控官在社會壓力下火速起訴，法院最終裁定三人謀殺罪成，判處終身監禁。

堅持無辜終重啟調查

三人一直堅持自己無辜，切斯納特2018年去信當地檢控當局的「完善定罪小組」（Conviction Integrity Unit）。小組與法律組織「中大西洋地區清白計劃」（MAIP）合作，成功解封當年法庭文件。

他們揭發當年調查人員曾向證人施壓，以指控三人是施襲者。檢方亦無視證人多次無法從相片認出三名疑犯，以及有多人指證兇手另有其人的說法。

鐵窗邊緣36載，沃特金（右）已由16歲少年，變成一臉白鬍子的中年人。（AP）

無法彌補被偷走的36年

巴爾的摩檢方及後決定重啟調查，最後裁定三人無罪，同時向他們致歉。巴爾的摩的州檢察官莫斯比（Marilyn Mosby）指出，警方及檢控機關的失職導致他們被判有罪，形容這是一宗悲劇：「他們被盜走36年，我們無法修復這些傷害。」

「中大西洋地區清白計劃」指，每一位牽涉其中的人，無論是警察、檢控官、陪審團、學校、傳媒及社區，都為求盡快獲得答案妄下判斷，被主觀蒙蔽而忽視案中疑點，寄語大眾深切反省。