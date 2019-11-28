【Black Friday】折扣優惠特別抵？　英國研究：減價貨不足5%

11月28日是美國感恩節，緊接其後的是每年一度的「黑色星期五」（Black Friday）全城購物日。歐美各大商戶及網購平台都會在這日減價促銷，市民亦會掃平貨。不過這日出售的貨品是否真的特別便宜特別抵？ 英國消費者組織研究指出，所謂的「特價貨品」大部分都是「炒作」居多，超過九成貨品的價格與平日一樣甚至更高，奉勸消費者在購買前「停一停諗一諗」。

英國消費者組織「Which？」調查2018年黑色星期五（11月23日）促銷期間，當日所出售的83種熱門產品，並比較這些商品在黑色星期五前後6個月的售價數據。這些商品來自於Currys PC World，亞馬遜和及百貨公司John Lewis等，發現83種產品中，只有4種是比平時更加便宜。

調查發現又發現，在黑色星期五後半年，六成產品的價格不變或有減價；在黑色星期五前後兩星期，75%產品的價格不變或有減價，意味消費者根本不必一窩蜂在黑色星期五「正日」購買。

黑色星期五：英國消費者組織「Which？」調查發現，2018年黑色星期五出售的83種熱門產品，只有4種是比平時便宜。（Getty Images）

組織表示，無證據顯示這些商戶違法，但調查一再表明黑色星期五的消費風潮真正折扣少，而炒作居多。組織家用產品和服務負責人希欽斯（Natalie Hitchins）呼籲，消費者不要因衝動而購買。

組織2018年亦有同樣調查，發現近九成「黑色星期五」出售的「特價」貨品，價格跟平日的一樣或甚至是更高。