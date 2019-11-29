日本公司為員工額外提供6日假期　原因與煙民有關？

很多煙民工作時，或不時會遇到煙癮起的情況，於是暫時放下工作到室外「吞雲吐霧」，不過這可能令大家喪失獲得額外假期的機會。日本東京廣告行銷公司「Piala Inc.」在2017年宣布一項新規定，沒有吸煙的員工可以享有每年6天的額外有薪假，事隔兩年，這種特殊福利再次成為歐美國家的話題。 話說回來，為甚麼該公司會有如此決定？

報道指，由於該公司位在大廈的29樓，如果公司員工需要吸煙的話，都必須搭乘電梯到地下室的吸煙區，而這大約需要15分鐘的時間；有不吸煙的員工認為，按此算法他們的工作時間要比吸煙的人長。

公司發言人松島廣隆（Hirotaka Matsushima）稱，因為有不吸煙的員工在公司的意見箱反映這個問題，行政總裁看到後亦很同意，因此最後決定讓那些不吸煙的員工享有額外的假期補償。

公司行政總裁飛鳥貴雄（Takao Asuka）則表示，希望能透過這種方式來鼓勵員工戒煙，而不是懲罰。目前全公司120名員工中，至少有30人享有額外的有薪假，另外亦有4人因為此規定而成功戒煙。

據《日本時報》（The Japan Times）報道，由於日本國民的健康意識有所提高，加上人口老化，以及香煙價格上升，日本近年的吸煙率有所下降。另外日本煙草產業株式會社（Japan Tobacco Inc.）最近的一項調查發現，1989年20歲或以上的人吸煙率為36.1%，到2018年已降至17.9%。

（綜合報道）