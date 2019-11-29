北歐網紅神翻譯日本Emoji　合十當high five　天狗變生氣的小木偶

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最近，由北歐拉脫維亞YouTuber「Artur Galata」在Twitter上發文的「外國人覺得不可思議的表情符號」在日本蔚為話題。關東煮、天狗、溫泉等符號，因為網路而流傳到世界各地，然而，這些對於日本人而言理所當然的表情符號，對於外國人來說卻覺得非常神秘：關東煮看起來就是「被串在一起的▲●■」，天狗是「生氣的紅色皮諾丘（即《小木偶奇遇記》的Pinocchio）」，溫泉則看起來像是「電磁爐」等。

看看該北歐YouTuber的爆笑翻譯（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Artur在接受《日刊SPA!》採訪時表示，其實不只如此，其他的文化差異也在符號中展現出來。例如，在日本「!?」的順序，一般是驚嘆號在前面，但是在西方，卻是以「?!」較為普遍。

反過來說，在西方社會較為常見的「:)」或「;(」等符號，在日本人眼中卻因為旋轉了九十度，而變得難以理解。

此外，Artur也表示，日本人會在謝謝後面加上流淚的符號，讓他覺得很不可思議。

而相反的，他也提到像茄子、汗水跟桃子這類符號，因為在西方社會有性暗示的意味，因此在日常中不常使用，但日本人似乎並沒有這樣的禁忌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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