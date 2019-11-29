特朗普突訪喀布爾惹揣測　美欲盡快抽身的「阿富汗戰爭」是什麼

美國總統特朗普（Donald Trump）感恩節11月28日在沒有事先公布的情況突然訪問阿富汗，這是他上任以來首次訪問該國。 儘管白宮指到訪與該國和平進程無關，但很難不讓人聯想到美國與阿富汗極端組織塔利班談判在9月破裂一事。有聲音認為，華府仍想與組織重返談判桌，而特朗普亦想在尋求連任期間，強調自己在終結阿富汗內戰的努力。 究竟阿富汗內戰是什麼，美國為何想讓該國駐軍盡快撤走？香港01整理有關資料，讓讀者了解有關詳情。

美國在2001年9月11日發生恐怖襲擊，近3000人死亡。施襲的恐怖組織蓋達（Al-Qaeda） 領袖拉登（Osama Bin Laden）藏身阿富汗，惟被指對他提供保護的塔利班政權拒絕「交人」，美國於是在九一一襲擊發生1個月後對塔利班發動攻擊，觸發阿富汗戰爭。

塔利班政權雖然很快就被推翻，由美國扶持的新阿富汗政府亦在2004年上場，但組織仍在巴基斯坦邊境附近有充足的支持，每年通過毒品交易、採礦及稅收賺取數以億計美元。

組織成員不時針對國際聯軍以及阿富汗軍警發動襲擊，阿富汗亦從此陷入長期內戰，更催生了ISIS更極端的恐怖分子勢力。

18年間塔利班處於守勢，然而戰爭之所以如此曠日持久而美軍都無法完全撤出，除因塔利班組織猛烈抵抗、阿富汗軍警與管治所限，以及其他國家抗拒在當地繼續駐軍。

在美國總統特朗普11月28日突訪阿富汗之前，美國國防部長埃斯珀突然在10月20日飛抵阿富汗喀布爾，圖為美軍人員在機場迎接。外界亦有聲音認為這與美國希望與塔利班組織重返談判桌有關。（AP）

想盡快讓美軍離開阿富汗的不止特朗普這位總統。前總統奧巴馬（Barack Obama）亦曾推出撤軍計劃。2009年奧巴馬對阿富汗增兵，是有助驅逐阿富汗南部一些塔利班成員。然而美國派兵駐阿，目標從不是讓他們長年累月留在該國。塔利班勢力其後重新集結。

特朗普上任後，也希望兌現撤軍敘利亞與阿富汗的競選承諾，並減少該國海外軍事投入。美國及塔利班經過多輪談判後，華府本擬在九一一恐襲18周年前與塔利班代表秘密會面，特朗普8月29日亦指兩者已接近達成協議，然而在9月9日他卻說與塔利班的和談「已死」，取消他原定與分別阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）及塔利班人員的會面。雖然和談陷入僵局，美國及組織對和談的需求仍在，兩者都不願完全放棄。

特朗普表明希望擺脫阿富汗的泥沼，但即使美軍脫離阿富汗，亦不保證阿富汗可以達致和平。就如當年美國撤出越南一樣，不僅無法達成當初出兵的目的，更可能把國家拖入又一次內戰，可能最終讓塔利班再度掌政。