英國大選陰招多　媒體揭保守黨「教戰手冊」鼓勵候選人抹黑對手

英國《衛報》揭露，英國國會大選執政的保守黨發給候選人兩本手冊，鉅細靡遺教導他們在競選期間如何使用「誤導性主張」，攻擊工黨和自由民主黨的對手。

例如，手冊誆稱工黨的民眾自由流動政策會導致每年英國將有八十四萬名移民來到英國，以及工黨政策將耗資一點二兆英鎊，如果工黨黨魁郝爾彬成為英國首相，每位英國納稅人預期要多繳二千四百英鎊。這份文件引述工黨影子財政大臣麥克唐奈（John McDonnell）二○一五年的說法，稱工黨將會「自動」支持所有罷工。然而，工黨的最新競選宣言稱，他們只會「去除不必要的罷工限制」。

保守黨中央研究部也起草攻擊自民黨政敵的教戰手冊，控訴該黨推廣「親皮條客」政策和性工作，作為學童的未來職涯選項。「自由民主黨不認同人們的價值觀。他們提出關於賣淫的『親皮條客』政策，並提議賣淫應作為一種學童的未來職涯方向。」

英國衛報揭露保守黨發行競選教戰手冊給每位黨內候選人，教他們如何抹黑工黨和自由民主黨政敵贏得大選。圖為英國首相約翰遜。 （Gettyimages／視覺中國）

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這個主張援引自民黨前車特咸黨部主委三年前的評論，他後來因此被迫下台。這分文件也指導候選人告訴選民，自民黨會「將我們的核武威懾力換成空包彈」。儘管自民黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）曾聲明有準備使用核彈頭，該黨的競選宣言也承諾維持最低限度的核武威懾力。

保守黨被廣泛批評在競選期間使用卑鄙手段。有說法稱他們賄賂脫歐黨候選人讓他們不出來競選、還在工黨發表競選宣言當天，發布假網站誤導選民；及在黨魁辯論期間將黨內一個Twitter帳號，重整成「事實查核」（factcheck）網站。

英國會否使用核武器也成為這次大選的議題之一，自民黨黨魁斯溫森在被問及時，她稱若當選首相的話，她會有心理準備使用核彈頭。（Gettyimages／視覺中國）

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