津巴布韋通脹嚴重連醫生都罷工　醫院全面癱瘓　屍體塞爆停屍間

津巴布韋（Zimbabwe）公立醫院的醫生從9月開始罷工，醫院全面癱瘓，太平間放滿因為無法接受治療而過世的屍體，而家屬只能等着領屍，為了抗議工資與工作環境的條件不好，有448名初級醫生因罷工和違反勞動法院的命令而被解僱，另外還有150人必須面對紀律聽證會。

根據BBC報道，津巴布韋正經歷着10年來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率飆升至500%，即使工資已經佔國家預算的80％ 以上，政府還是無法給予醫生和公務員所要求的薪水，不只如此，糧食問題也相當嚴重，6個月至2歲的兒童當中，有90%沒有辦法攝取所需最低限度的營養，總人口的60%沒辦法滿足基本飲食需求。

津巴布韋正經歷着10年來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率飆升至500%（Gettyimages／視覺中國）

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大多數罷工醫生每個月的收入少於100美元，沒辦法維持生活所需，他們對於這次行動不稱為罷工，而是無能為力去上班。高級醫院醫生協會（SHDA）也在28日發表聲明表示，這次的危機是一場「沉默的種族滅絕」，今年3月開始，醫生被迫在沒有充足的繃帶、手套和注射器的環境下工作，政府不應該解僱醫生，尤其是在經濟環境惡劣導致工資低靡的現在，所以從26日起將不再提供任何急診服務，直到所有被解雇的醫生回到崗位。

當地民眾接受BBC採訪表示，因為沒有醫生的簽名，而無法進行身體檢查。還有一名孕婦因為遭到丈夫施暴，左眼受傷，也感覺不到胎動，因為聽說首都哈拉雷的醫院有軍醫，而在醫院四處徘徊想碰碰運氣。衛生部長奧巴迪亞·莫約（Obadiah Moyo）在記者會上表示，不知道高級醫生的罷工，將繼續對那些抵制工作的人採取紀律處分。

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