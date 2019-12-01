日本京都「忍者」主題酒店　滿佈機關陷阱　大量獵奇旅客熱捧

一間有特色的建築，其靈感可能來自於文化、建材，甚至只是一個有趣的主題。日本京都市中心就有一間關於「忍者」的旅館，除了以黑色為主色調以外，旅館內還處處都是陷阱、躲藏點，充分運用忍者設定，吸引大量旅客入住。

綜合媒體報道，這間「忍者黑」旅館寬9公尺、進深35公尺，幾乎是典型的京都建築物地形，被設計成5層樓、共21間房間的小型旅館，座落於日本京都皇宮的西側，周圍都是住宅區、商店、公寓以及酒店。起初，因為旅館主人來自於忍者發源地的「甲賀市」，猜想自己祖先或許就是一個忍者，便決定以忍者為主題建造酒店。由於旅館主人認為，忍者躲在黑暗處「與影子相伴」，因此整棟旅館的設計全都是以影子為出發點，讓氣氛更顯神秘、幽暗又沉靜。

「忍者黑」旅館的陳設神秘又幽暗🔻

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報道指出，整棟建築的窗框都是交叉V型圖案，以立體感製造陰影，同時將側面油漆成褐色，其他面則是黑色，旅客必須走近才能發現，原本以為是褐色的旅館，其實是一座黑色建築。同樣的，室內設計也相當花費心思，包括利用暗器「手裏劍」裝飾牆壁、忍者剪影營造出錯視幻覺，甚至旅館前台的地板也設有常見的忍者機關陷阱「落穴」，玻璃下方就是50根的尖銳木刺，處處無不體現忍者特色。

旅館員工也相當有趣，一般並不站在前台，而是在客人走入旅館後，才會從金色的隱形旋轉牆壁翻身而出，迅速的接待旅客，一旦結束旅客的接待後，又會立刻隱身。讓旅客只要入住，就能親身體驗忍者的隱式生活。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】