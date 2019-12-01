英國倫敦橋恐襲　救人英雄原來是殺人犯

英國倫敦金融區11月29日發生持刀襲擊事件，一名男子在倫敦橋（London Bridge）用刀襲擊民眾，至少兩死三傷。 多名路人合力壓制疑兇，網上消息傳出，其中一名「英雄」是十多年前曾殺害一名少女的福特（James Ford），受害者家屬對他被稱為「英雄」十分不滿。

警方指出，28歲疑犯烏斯曼汗（Usman Khan）當日下午在倫敦橋北端的魚販大廳（Fishmongers' Hall）發動襲擊。當時會場內正舉行由劍橋大學主辦、一個關於釋囚更生的會議。當局及後公布對方身分，指烏斯曼汗曾因犯下恐怖主義有關罪行而入獄，直到2018年才獲釋。

在警方到場後擊斃烏斯曼汗前，數名途人已將他壓制。不少網民都讚揚這些救人英雄，不過有人的身份卻引起爭議。網民「起底」發現，當中一人是十多年前曾犯下殺人案，現年42歲的福特（James Ford）。

英國市中心的倫敦橋11月29日發生斬人案，事件中有多人受傷。（AP）

救人英雄曾殺人

2003年7月，心智年齡僅15歲的21歲少女錢皮恩（Amanda Champion）被勒死，喉嚨遭劃開，並陳屍在居所附近一處垃圾場。

警方久未破案，直到一名慈善組織社工打破保密規定，向警方報案，才得知兇手是福特。據指福特犯案後的一個月內，共致電慈善組織45次，承認自己殺人，並指自己有自殺念頭。

這名社工最後決定向警方報案。福特翌年被判處終身監禁，至少服刑15年才能申請假釋。

其中一名救人英雄，是十多年前犯下謀殺案的福特。（Twitter）

受害者家屬：他是殺人兇手

錢皮恩的家人曾試圖阻止福特假釋，但直到事件發生才獲警方告知福特在倫敦街頭的消息。福特目前在英國肯特郡（Kent）一處開放監獄服刑，並獲准白天外出，他當時被允許參加活動。

錢皮恩的家人強調，福特不是英雄，而是一個犯下謀殺的兇手，又指摘警方無通知他們福特可獲外出，形容這是一件可怕的事。