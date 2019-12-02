印尼為救科莫多龍　宣布封島又轉軚　登島費增100倍

身在印尼科莫多島上的科莫多巨蜥（Varanus komodoensis，又稱科莫多龍，Komodo dragons）已瀕臨絕種，但因黑市交易「有價有市」，吸引不法份子鋌而走險，進行偷獵及走私。此外太多遊客登島亦構成問題。這導致牠們所在的東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）政府部門決定，由2020年1月起「封島」1年以應對問題，不過中央政府後來又改變主意，不過有心登島的人，將要為此付出高昂代價。

科莫多龍在印尼一些島嶼可見，包括以牠們命名的科莫多島。牠是全球已知最大的蜥蜴，平均身長2至3米，成年的科莫多龍重約70公斤。牠的力氣之大足以擊倒一隻牛，將整隻豬生吞都不是問題。體型碩大的牠們在島上幾乎沒有任何天敵，加上牙齒尖利又有毒，被牠咬上一口的水牛便會因受感染而死。

有人可能會問，牠們不是沒有襲擊人類的紀錄，偷獵者面對令人望而生畏的科莫多龍，究竟是怎樣「埋身」？偷獵者其實不用與牠們近距離接觸。亞洲一些國家包括印尼、柬埔寨及越南等，都有以樹枝及繩製成陷阱，用來捕捉田鼠。它亦可用來捕捉科莫多龍。偷獵者只要佈置好陷阱，利用活生生的小雞或小鴨作為誘餌，再站到遠處等候即可。科莫多龍一旦上當，便會被陷阱附設的繩子勒住頸或身體。從網上影片可見，被捉的多是幼小的科莫多龍，歹徒將牠們當成寵物出售。



印尼警方3月偵破科莫多龍走私案，被捕的偷獵者供稱，在科莫多國家公園（Taman Nasional Komodo）偷走41條科莫多龍，再以每條5億印尼盾（約27.8萬港元）的價錢運到海外銷售。案件發生後，印尼政府宣布以「封島」來保護牠們，亦希望連帶保護島上其他動物。

科莫多龍有偶然襲擊人類的紀錄，然而聰明的偷獵者仍可毫髮無傷地將牠們抓到手。圖為2005年5月26日英國倫敦動物園內雌性科莫多巨蜥Sungai與飼養員身在圍欄中。（VCG）

收費系統改變 單島一年「會員費」7800元

印尼科莫多龍成為歹徒甕中之鱉，想登島遊客亦將有可能因「登島費」成為俎上之肉。印尼政府改變主意，10月3日宣布2020年不封島，但登島費由10美元（約78港元）大幅增加，即使大部分遊客有生之年不過想到訪一次，都要付有效期為一年的會員費1000美元（約7800港元）。

根據上述被稱為「高級會員」的「登島套餐」，旅客只能登上科莫多島，而非高級會員則可到同為科莫多國家公園一部分的島嶼，他們都可看到科莫多龍。不過政府未公布「非高級會員」的收費。

國家公園在1991年獲聯合國教科文組織確認為世界遺產，它包括科莫多島及帕達爾島（Padar）等較大島嶼，以及26個較小的島。2018年有10,250人登島，95%是外國人。