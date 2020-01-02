【安妮日記】未曝光「私信」輯錄成書　揭遁入密室前「女神」生活

剛過去的2019年，是荷蘭猶太裔少女安妮法蘭克（Anne Frank）90歲冥誕，而有關她的新書《Anne Frank: The Collected Works》亦在同年出版。它收集她在1936至1941年仍未匿藏入密室前所寫的信件，讀者可以藉此了解更多關於她生活的另一面。例如她自稱自己從來不缺男生陪伴，有人還用上破裂的鏡子、只為偷看她的芳容。

安妮法蘭克生平簡介

安妮是德籍猶太人，她寫下的《安妮日記》（Anne Frank: The Diary of a Young Girl）紀錄二戰期間納粹大屠殺的真相，並讓世人得知當時猶太人所遭受的迫害。這本日記是她在1942年13歲生日當天得到的，並將其取名為Kitty。



安妮的姐姐1942年7月收到通知，她被命令去集中營報到；安妮的父母於是決定一家四口以及朋友一家人，一同匿藏入荷蘭阿姆斯特丹一所民房中一個密閉的閣樓內。1944年，安妮被納粹當局發現並被關進集中營，一年後去世，當時年僅15歲。《安妮日記》這本書紀錄的，就是她在匿藏期間的生活，至今已被譯成67種語言出版，總銷量超過3000萬本。

安妮曾經寫下《安妮日記》一書，紀錄二戰期間納粹大屠殺的真相，並讓世人得知當時猶太人所遭受的迫害。（視覺中國）

信件披露遁入密室前的「少女之日常」

在1942年之前，其實安妮和她家人的生活相當簡單。她曾在給她嫲嫲的信中寫下關於頭髮變長及對服裝喜好等等的生活瑣事，一家人甚至試過為應該由男人還是女人負責剝薯仔皮而發生激烈爭吵。例如在1941年春天，她就寫過一個關於箍牙的想法：「我嘴裏有一個小小的裝置和牙箍，現在我每星期必須去看牙醫，而明天就是。這已經持續有8個星期，而我只覺得非常不適」。

安妮亦有在信中提及過男孩子，「昨天我遇到桑內（Sanne）、漢內林（Hanneli）和一個男孩子。這很有趣，就男孩子這方面來說，我並不缺乏陪伴」。她又在信中告訴過嫲嫲：「我希望能再次去溜冰，但我要有一點耐心，直到戰爭結束為止。」

《安妮日記》所紀錄是她1942年後的經歷，而新書《Anne Frank: The Collected Works》則收集她在1936至1941年間所寫的信件。（GettyImages）

安妮大方談性 男同學嚇得「耍手擰頭」

89歲的迪梅斯基塔（Albert Gomes de Mesquita）是少數認識安妮而仍然在生的人之一，當年他和她都是荷蘭猶太學會的學生。安妮曾經在日記中寫過他：「迪梅斯基塔來自蒙特梭利（Montessori）學校且跳了一級，非常聰明」。

雖然安妮有關迪梅斯基塔的描述只有短短的一句話，但他對她的記憶非常深刻，而且隨着年月變得愈來愈重要。迪梅斯基塔現在仍會出席世界各地的會議去講述安妮的故事，「其實我也能寫一個這樣（像安妮日記）的故事，不過後來我發現它的獨特之處，其實不是她所經歷的事——畢竟我亦有過同樣經歷——而是在於她的個人成長」。原來當年迪梅斯基塔亦和安妮一樣為避開納粹的追捕而要秘密地躲藏，不過雖然雙方最後還是被發現，但迪梅斯基塔一家就成功逃亡。

迪梅斯基塔憶述，安妮有點嚇人，例如一次上生物課時，老師稱如果把馬和驢放在同一個馬廄，就會產生一隻騾子；當他舉手問老師這怎樣發生時，卻引起全班同學哄堂大笑。安妮後來主動前來跟他解釋，惟當時的他只是緊張得連忙拒絕。

匿藏生活充滿驚懼 仍樂觀希望著書出版

1942年安妮進入密室後，當時她被迫與另一家人生活在擠迫的生活環境下，再加上隨時可能被納粹發現的恐懼，這些都在她的心靈留下難以磨滅的傷痕。不過安妮在這時期仍然大量閱讀，並對寫作愈來愈有興趣。

她後來缺出最重要的決定，就是在一次她聽到荷蘭政府在電台發表關於需要佔領期間記錄的廣播，於是在1944年初開始修改日記，並希望它可能會被出版。她續寫更多關鍵的章節，並刪除其他的片段，並對自己早期的經歷寫下反思。

日記的最後一段記載是在1944年8月1日，安妮寫下了自己的內心掙扎：「我整個人分裂成了兩邊，一邊有着我青春的快樂、浮躁、生活中的喜悅，以及最重要的是，我欣賞事物較明亮一面的能力；至於另一邊則通常在埋伏起來，隨時預備伏擊我更純真、更內在、更纖細的另一邊。沒有人知道安妮更好的一面」。

她寫下這個3天後，德國警察便衝入其藏身之處，逮捕所有人。安妮一行人在荷蘭韋斯特博克營（Westerbork）集中營內待了個月後，便被運至奧斯威辛（Auschwitz）集中營。到1945年5月，除了安妮的父親奧托（Otto Frank）外，所有人都葬身此地。