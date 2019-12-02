倫敦橋恐襲案啟示：後ISIS恐怖分子回流及出獄威脅

倫敦橋恐襲案被擊斃的28歲疑兇烏斯曼汗（Usman Khan），曾涉及恐怖主義而入獄，去年才剛獲釋。有外媒指出，在未來數年，涉及伊斯蘭恐怖活動而在歐陸被囚禁的罪犯將陸續獲釋，或有機會為歐洲國家帶來前所未有的國家安全隱患。在英國，倫敦橋恐襲案正值大選前夕，也便演變成保守黨和工黨的選舉操作材料。

原本被判處16年有期徒刑的烏斯曼汗，服刑8年後, 在去年12月獲得假釋，犯案期間戴有監視腳鐐。協助烏斯曼汗的律師Vajahat Sharif仍對烏斯曼汗的犯案動機摸不着頭腦。他接受CNN訪問時提到，他認為烏斯曼汗已經改過自新，對以往涉及恐怖活動的罪行已然悔過。「他跟19歲（當年犯案時的年齡）時已經很不同，他已經成熟了很多。」

但上周五的襲擊案，Vajahat Sharif坦言自己「被震驚」了。

倫敦警方在案發現場調查恐襲案。（美聯社）

雖然警方至今仍未有提出證據，直接證明烏斯曼汗這次持刀斬人，是再次受到恐怖主義思想所煽動。不過，倫敦橋襲擊案至少證明一件事：類似烏斯曼汗般的前「聖戰士」獲假釋後，仍然有威脅社會安全的風險。

後ISIS時代的歐陸危機

自稱「聖戰士」的恐怖分子，不一定是來自伊斯蘭恐怖主義組織的主要根據地中東地區，有很多本身來自歐洲。隨着這些年來，ISIS潰敗，不少「聖戰士」返回自己國籍所在的歐洲，可能仍然未有消除極端思想，這或埋藏歐洲恐襲危機的導火線。

根據智庫組織「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）的數字，來自歐洲的ISIS外國成員估計超過5000人。不少歐洲國家過去曾經注銷越洋加入ISIS的本國國民護照。直至現今ISIS在敘利亞、伊拉克地區敗退，當地成員欲回流，歐洲各國不欲接收，造成大批「聖戰難民」。

ISIS潰敗，大量投降的「聖戰士」該如何處置，成為戰爭遺留下來極具爭議的國際議題。（路透社）

同一道理，即使未有親身加入ISIS，但居住在歐洲而受到伊斯蘭極端主義思想煽動的「聖戰士」，過去或曾犯下恐怖主義罪行而遭入獄，但現今逐漸服刑完畢獲釋，沒人能夠評估得到，他們的極端主義思想究竟有否真正被消除。這次倫敦橋襲擊案，便引證了這個疑問。

而且，襲擊案還引伸推進至數個思考層面：像烏斯曼汗般獲假釋的條件，是否適用於犯下恐怖主義活動的囚犯？假釋後的監視和釋囚更生課程又是否有效？（案發時烏斯曼汗有戴上監視腳鐐，案發地點便是正舉行釋囚更生的會場Fishmongers’ Hall外面）。另外，據CNN估計，全天候監視一名釋囚，便需要約20名執法人員。耗上如斯人力，又是否恰當？以上疑問，在倫敦橋襲擊案發生之前，可能只流於口頭論述，監視腳鐐顯然無效。但事件發生後，證明並非杞人憂天。

涉案疑犯被途人制服，後被警方開槍擊斃。（美聯社）

總部位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）的歐洲智庫Globsec，查核了2015年超過300個有關歐洲「聖戰士」涉及恐怖主義活動的案件，當中有些已經被擊斃，另外有199個罪犯被判刑。發表報告的研究作者Kacper Rekawek告訴CNN，在這些案件當中，於2019年年末之前，前後將共有45名囚犯被釋放，預料到2023年，總共會有113名囚犯獲釋。報告並認為，相關人士「有可能會回歸到被捕前的情況，以及再一次嘗試參與恐怖主義活動」。

法國國際關係協會出版總監Marc Hecker則講述了法國的情況。他提到，有50名曾涉及恐怖主義罪行，以及450名被視為擁有極端主義思想的囚犯，在2018年中至2019年末期間獲釋。

當然，前「聖戰士」獲釋後，便假定他會再犯案，威脅公共安全，這是不符合法理原則的預設指控。但倫敦橋襲擊案，至少將其變成社會熱議的國家安全顧慮。在英國，更成為了兩黨的角力話題。

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大選前的黨派角力

倫敦橋恐襲案已成為英國首相約翰遜為12月大選拉票的重要新聞材料。他在BBC One的政論節目The Andrew Marr Show中，指控工黨支持引入假釋法案，讓「像烏斯曼汗的人」在服完一半刑期後，能夠走到街上，是「荒謬絕倫」。他強調要修改法案，禁止犯下恐怖主義罪行的囚犯提早假釋。

約翰遜接受BBC政論名嘴Andrew Marr訪問，強調要廢除假釋適用於恐怖分子的法案。（路透社）

而工黨黨魁郝爾彬接受天空電視台訪問時便提到，政府應該集中在監禁制度和釋囚更生措施的改革。他和倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也批評，事件是保守黨削減監獄開支，以及未有在其治理下填補司法制度漏洞所致。

由此可見，倫敦橋襲擊至今已演變為英國大選前的政治戲碼，隨時影響選民的意願，以及對英國脫歐後的公共安全局勢變化。