麥當勞澳洲IG教人單手拿套餐邊走邊吃　網民親試後發現不易做到

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現代人生活忙碌，吃東西也講求方便快速，快餐便成為許多人的好選擇。不過一份套餐內包含薯條、飲料和漢堡，還是必須找到張桌子坐下才能享用。澳洲的麥當勞（McDonald's Australia）官網發現這個問題，便在官方Instagram（IG）上傳貼圖，可以讓人單手拿着邊走邊吃。

官方IG「mcdonaldsau」在11月25日上傳一張照片，教客人如何輕鬆的以單手享用一份套餐（點圖放大瀏覽）↓↓↓

根據圖中步驟說明，首先消費者要先將漢堡盒子打開，將吸管插入盒子開合的縫隙間，取好平衡後，再將薯條倒入盒子另一側，如此一來便能以一隻手吃到整份套餐。

圖中還強調這套步驟不需要任何其他工具，相當容易可以完成，讓許多網友看到紛紛按讚，截至目前已累計超過5900個讚。有網友留言「我們明天就來試試」、「這是什麼黑魔法」、「有夠實用」。

不過也有人實際測試，沒有成功取得平衡，結果將整個食物打翻，留言說：「我試了你們的『妙招』，結果我的食物都在地板上，然後呢？」還有人點出麥當勞似乎忘記他們已不再提供吸管。

【同場加映】澳洲麥當勞IG亦曾公開各食品的12星座圖　猜猜開心樂園餐會是什麼星座？（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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