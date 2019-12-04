日本大學研究團隊擬豬隻體內培植人類胰臟

日本放送協會（NHK）12月3日報道，日本明治大學長島比呂志教授所領導的研究小組最近向文部科學省提交研究計劃申請，嘗試利用誘導性多能幹細胞（iPS細胞），在豬隻體內培植人類胰臟。長島比呂志教授表示，希望通過本次研究確認這種培養方法是否可行。

研究小組透露，按照計劃，研究人員會先對豬的受精卵進行基因操作，使其無法生成胰臟，然後人體iPS細胞注入受精卵內，並將受精卵植回豬隻的子宮中。研究人員表示，之後人體iPS細胞會在豬胎的胰臟部分不斷增加，從而生成含有人類細胞的胰臟，而在豬妊娠大約30天後，他們就會檢測豬胎胰臟中所含有的人體細胞量。

日本國內自2019年3月起，允許將注入了人體細胞的動物受精卵重新植回動物子宮的研究。東京大學的研究小組亦正在使用人體iPS細胞，希望能在實驗鼠體內培植出人的內臟器官。

日本《產經新聞》網站周二報道亦指出，在這次試驗中，豬隻所誕下的胎兒仍是豬，並不會產生中間物種或其他高智商個體；研究者人員將來還計劃把豬隻體內製造的人類胰腺移植至糖尿病患者的體內，以幫助其治療，而且比起老鼠等動物，豬的內臟器官大小更接近人，因此更易於進行移植。

（綜合報道）