英國最萌高官「貓大臣」累壞休假6周　如今宣布霸氣回歸繼續捉鼠

英國政界的名貓之一、外相官邸首席捕鼠大臣「帕默斯頓」(Palmerston)因為公務繁重壓力太大,請病假休養6週後已經恢復健康。帕默斯頓的Twitter在2日宣布,牠將於本周重返崗位,繼續執行捕鼠大任。

帕默斯頓的推文說:「很高興地宣布,我將於本周重返外相官邸的首席捕鼠大臣崗位!同時新的指南——帕默斯頓議定書,將載明我的照顧規定,以確保我受到良好的照顧。」

以後只有照護人能餵食帕默斯頓,所有人必須尊重牠的私貓空間,牠的「總部」要有床、玩具和食物,以及所有人都必須幫忙維護外交部的整潔與秩序,分攤牠的工作量。

年約6歲的帕默斯頓原本是流浪貓,2016年被外交部領養後住進官邸,被任命為首席捕鼠大臣。外交常務副大臣麥唐諾在外交部的內部Blog表示,帕默斯頓出現壓力症狀,前腿過度舔毛,必須暫離職務休養。在麥唐諾的私人秘書照顧下,帕默斯頓目前已恢復健康和活力,前腳的毛也慢慢長回來。麥唐諾說:「貓是領域性動物,一旦領域大過其能負荷,就可能導致貓咪壓力過大。」

帕默斯頓的名字是以英國在任最久的外相命名,牠和另一隻名貓、英國內閣首席捕鼠官賴瑞(Larry)關係偶爾緊張,但帕默斯頓推文霸氣宣布回歸後,賴瑞的Twitter帳號馬上熱烈歡迎:「我想要的聖誕禮物就是你!」(All I want for Christmas is you!)

英國內閣首席捕鼠官賴瑞發文恭喜帕默斯頓回歸。(Twitter@number10cat)

