北極熊身上竟遭噴漆　料為殘忍惡作劇　專家憂洗不掉會害死牠

俄羅斯有一隻北極熊被拍到身上遭人噴上「T-34」字樣，影片在俄國通訊軟件和社交媒體熱傳。專家擔心，因為身上有顯著標記，可能導致這頭北極熊無法隱匿行蹤，抓不到獵物而餓死。

這段影片一開始出現在俄羅斯楚科奇（Chukotka）原住民的通訊軟件「WhatsApp」群組中，隨後聲稱為「世界自然基金會」工作的加沃里（Sergey Kavry）分享到Facebook上。這隻北極熊的確有在楚科奇自治區內活動，但確切的拍攝時地等細節，仍有待調查釐清。

影片中可聽到拍片的人疑惑表示，為什麼這隻北極熊這麼髒，後來才發現北極熊身上被噴漆。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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影片曝光後，有民眾懷疑是科學家追蹤用的噴漆記號，但專家立刻澄清，指出保育團體不會用這種方式給動物做記號。另有人懷疑是軍方的手法，或是當地居民報復的殘忍惡作劇；後者逐漸成為各方一致看法，因為氣候暖化，北極熊愈來愈難覓食，導致入侵人類居住地區的頻率增加。

今年二月，北極地區俄羅斯村莊新地島（Novaya Zemlya）就因為北極熊大量湧入而發布緊急狀態。該區自2018年12月至2019年2月共遭高達52頭北極熊闖入。

此外，「T-34」這個字樣也引起不少關注，因為「T-34」是前蘇聯坦克型號，在二戰時對抗德國納粹而聲名大噪，甚至被德國封為「最棒坦克」，也被視為蘇聯的驕傲。

專家表示，要在一頭未麻醉的北極熊身上噴漆寫字，一般人是不可能辦到的。不管動機為何，如今要消除這頭北極熊身上的字跡，恐怕也不容易。專家擔心，北極熊靠一身雪白的毛來隱匿行蹤捕抓獵物，如果不能幫牠洗白，牠恐怕會因此抓不到獵物而餓死。

北極地區俄羅斯村莊新地島（Novaya Zemlya）曾因北極熊大量湧入而發布緊急狀態。圖為當地一已荒廢的氣象站。（VCG）

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