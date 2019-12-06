【一分鐘看世界】法國大罷工、北約點名中國、日本函館人口外流

世界說
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早晨，今天是12月6日，星期五。

寒冷乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

不滿退休金改革　法國民眾上街

法國民眾政府修改退休制度，在全國發起大罷工，逾40萬人上街國內九成高鐵班次取消，景點如艾菲爾鐵塔要關閉，巴黎有一半戲院關門，部份學校停課。警方在南部城市施放催淚彈驅散示威者。目前法國退休制度分為42種，有人能早在50歲便退休，有的享有優厚待遇，惟馬克龍有意將各制度劃一成單一計分制，導致有人退休金大減……（按此閱讀更多

法國巴黎有數以千計民眾上街，抗議政府修改退休金計算方法。一名男子爬上紅綠燈，高舉拳頭。（AP）

北約聯合聲明寫入中國　視為機遇與挑戰

北大西洋公約組織成立之初是以英美法等國為首，聯手對抗以蘇聯為首的華沙公約組織。70年過去，美國在北約的角色亦逐漸轉變。特朗普在峰會期間遇上尷尬場面，先有英法加領袖被指拿他開玩笑，後有英國安妮公主拒絕打招呼特朗普批評杜魯多是雙面人但對方堅稱兩人關係良好。雖然北約內部分歧未減，但卻在聯合聲明中首次寫入中國，視之為機遇和挑戰……（按此閱讀更多

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與一眾成員國領袖合照。（AP）

日本26萬億日圓振興經濟

北海道函館市是日本知名的觀光城市，奇怪的是當地居民卻年年往外移，幸福度排名更是全國倒數第三。有居民表示，這與觀光預算不斷增加，卻忽略社福及養育開支有關。在東京，日本首相安倍晉三宣布啟動26萬億日圓的振興經濟方案，旨在用於災後重建、防範經濟衰退風險，還有用於刺激2020年東京奧運結束後的經濟成長……（按此閱讀更多

華為戰場　歐洲各國態度不一

中國電訊商華為遭美國聯邦通信委員會禁參與政府資助項目，決定上訴。美國近年致力呼籲盟友封殺華為，各國反應不一，英國首相約翰遜認為華為能否參與5G建設，取決於國家安全及情報分享；葡萄牙稱不會排除華為競投當地5G網絡建設；德國總理默克爾則堅持在建設德國的5G網時不刻意封殺某間公司，而目前德國最大電訊商為了等候華為禁令決定，暫停所有5G設備的交易……（按此閱讀更多

火箭人vs. 老懵懂

特朗普自2017年稱呼朝鮮領袖人金正恩為「火箭人」後，近日再度在北約峰會上使用這稱號，還表示可以向朝鮮動武，結果惹來平壤政府不滿。朝鮮總參謀長稱金正恩對此大感不快，朝鮮第一副外長崔善姬更稱，如果美方再稱金正恩為「火箭人」，那麼就會叫特朗普做「老懵懂」……（按此閱讀更多

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