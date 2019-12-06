【一分鐘看世界】法國大罷工、北約點名中國、日本函館人口外流

早晨，今天是12月6日，星期五。 寒冷乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

不滿退休金改革 法國民眾上街

法國民眾政府修改退休制度，在全國發起大罷工，逾40萬人上街。國內九成高鐵班次取消，景點如艾菲爾鐵塔要關閉，巴黎有一半戲院關門，部份學校停課。警方在南部城市施放催淚彈驅散示威者。目前法國退休制度分為42種，有人能早在50歲便退休，有的享有優厚待遇，惟馬克龍有意將各制度劃一成單一計分制，導致有人退休金大減……（按此閱讀更多）

法國巴黎有數以千計民眾上街，抗議政府修改退休金計算方法。一名男子爬上紅綠燈，高舉拳頭。（AP）

北約聯合聲明寫入中國 視為機遇與挑戰

北大西洋公約組織成立之初是以英美法等國為首，聯手對抗以蘇聯為首的華沙公約組織。70年過去，美國在北約的角色亦逐漸轉變。特朗普在峰會期間遇上尷尬場面，先有英法加領袖被指拿他開玩笑，後有英國安妮公主拒絕打招呼。特朗普批評杜魯多是雙面人，但對方堅稱兩人關係良好。雖然北約內部分歧未減，但卻在聯合聲明中首次寫入中國，視之為機遇和挑戰……（按此閱讀更多）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與一眾成員國領袖合照。（AP）

日本26萬億日圓振興經濟

北海道函館市是日本知名的觀光城市，奇怪的是當地居民卻年年往外移，幸福度排名更是全國倒數第三。有居民表示，這與觀光預算不斷增加，卻忽略社福及養育開支有關。在東京，日本首相安倍晉三宣布啟動26萬億日圓的振興經濟方案，旨在用於災後重建、防範經濟衰退風險，還有用於刺激2020年東京奧運結束後的經濟成長……（按此閱讀更多）

華為戰場 歐洲各國態度不一

中國電訊商華為遭美國聯邦通信委員會禁參與政府資助項目，決定上訴。美國近年致力呼籲盟友封殺華為，各國反應不一，英國首相約翰遜認為華為能否參與5G建設，取決於國家安全及情報分享；葡萄牙稱不會排除華為競投當地5G網絡建設；德國總理默克爾則堅持在建設德國的5G網時不刻意封殺某間公司，而目前德國最大電訊商為了等候華為禁令決定，暫停所有5G設備的交易……（按此閱讀更多）

火箭人vs. 老懵懂

特朗普自2017年稱呼朝鮮領袖人金正恩為「火箭人」後，近日再度在北約峰會上使用這稱號，還表示可以向朝鮮動武，結果惹來平壤政府不滿。朝鮮總參謀長稱金正恩對此大感不快，朝鮮第一副外長崔善姬更稱，如果美方再稱金正恩為「火箭人」，那麼就會叫特朗普做「老懵懂」……（按此閱讀更多）

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