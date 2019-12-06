北美洲雀鳥平均體型變小　專家：與氣候暖化有關

美國密歇根大學（University of Michigan）的研究人員最近在科學期《生態學通訊》（Ecology Letters）上發表新研究，發現春秋遷徙季雀鳥的平均體型愈來愈小，但翅膀卻變得更長。

指每年春秋遷徙季都有雀鳥撞上芝加哥的高樓大廈而死；研究人員自1978年起每年都會收集這些屍體，並進行測量。

該份研究分析了70716隻共52種雀鳥的屍體，其中包括麻雀、黃鶯、畫眉等在北美洲成長並在芝加哥南部過冬的鳥類，發現在1978年至2016年間其平均身體質量減少2.6%，小腿骨長減少2.4%，但翼長就增加1.3%。

研究人員認為，雀鳥的體型縮小與氣候暖化有關，並引用「伯格曼法則」（Bergmann's rule），即物種在較暖地區體型通常較小，而在較冷地區體型通常較大，來解釋物種或者會隨氣溫升高而逐漸變小的現象。

研究主要作者兼密歇根大學環境與持續性學院（School for Environment and Sustainability）生物學家威克斯（Brian Weeks）說：「氣候變遷似乎改變了這些物種的大小和外型」。而負責量度雀鳥屍體的芝加哥菲爾德自然歷史博物館（Field Museum）鳥類學家威拉德（Dave Willard）亦表示：「大家幾乎都同意氣候愈來愈暖，但自然界受影響的實際例子現在才要漸漸浮現。」

（綜合報道）