英男開世界最長「手工香蕉車」環遊美國　警察截停他後竟這樣做

以手工打造「香蕉車」而聲名大噪的史提博涅淮（Steve Braithwaite），目前正在進行他環遊全美50州的遠大計劃。

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10月27日，史緹博涅淮在密西根州亞德里安市附近駕駛時，遇到警方攔停臨檢，想不到竟意外收到警方友情贊助，讓他喜出望外，Po上網絡和網友們分享這個消息。

根據外媒《WTHR》報道，今年59歲的博涅淮以自己手製的香蕉敞篷車旅行已有兩年的時間。他一面乘載乘客賺取現金，一面也借居民家的沙發過夜。博涅淮在1986年時，為了追求一位女性，遠從英格蘭赴美，之後從事門牌販售。

由於這項工作實在太過無聊，他決定買入福特的F-150汽車，僱用幾名友人，製造出「全世界獨一無二、可以在路上跑的香蕉」，他坦承，「當時就是想要做出一個又怪又好笑的東西」。他和朋友利用每週週末，花費了兩萬五千美金和兩年半的時間，終於完成了這輛車。利用這台世界紀錄中「最長的香蕉車」，博涅淮目前計劃環遊全美五十個州，將來甚至打算要繼續環遊世界。

香蕉車的車主博涅淮遇到警方臨檢，想不到竟收到警員熱心贊助。（bigbananacar.com）

日前路過密西根州亞德里安市時，博涅淮遇到警方臨檢，巡警確認他的車燈狀況和駕照以後，在他的駕照上裹上二十美元紙鈔還給他，這個舉動讓博涅淮大感驚喜。

「我看到他的車後掛着一個看板，說他正在籌錢環遊美國，我想這太酷了，一定要出錢贊助一下！」警員比爾史晁（Bill Strouse）受訪時表示。

目前，博涅淮每週都會挑幾天用香蕉車載客，每趟約五到八分鐘，價格則由顧客自己決定。乘客大多是小孩和家長，孩子們看到這樣的香蕉車都很興奮、滿面笑容。博涅淮表示，他希望將來有一天，也能夠邀請這名好心贊助他的警員，免費搭搭看這輛獨一無二的香蕉車。

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