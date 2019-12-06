日本殯儀推「會動的遺照」　會笑會哭共8種表情變化　還會說謝謝

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現在的你，是否曾想過自己的葬禮會以什麼形式呈現？即便死後什麼都看不到，應該也會希望遺照是自己最好看的照片。日本殯葬業者近年結合AI技術，研發出「會動的遺照」，在Twitter掀起熱烈討論。

日本「納棺師」木村光希在Twitter分享一段影片，近日他在殯葬展示會中目睹一面「會動的遺照」，木村光希指出，照片的人物突然眨眼，讓他嚇了一跳，木村光希也表達對於新技術應用在殯葬業的看法，「無論是好或壞先放一邊，但（殯葬業）確實在進化，這是在展示會上遇到的事」。

綜合媒體報道，這張數位化的遺照是由日本殯葬公司所研發，透過AI技術讓照片中的人物，有8種表情的變化，親友也可以透過往生者的生前錄音，讓遺照「說話」，預計2020年4月提供服務。至於開發原因，官方認為藉由這種呈現方式，可以讓家屬、親友感受到往生者最真實的模樣。

面對討厭的親友會發怒？點圖看看有哪8種表情變化↓↓↓

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有家庭在節目中分享心得，一名家屬表示，傷心時看到這張遺照，總是想起以前開心的往事，這項服務可以讓傷心的人重拾開心。

然而許多日本網友不太認同，紛紛在Twitter發文「明明是悼念往生者的遺照，突然動起來只會更難過，要是聽到遺照開口說話，只會覺得恐怖」、「如果死者生前喜歡惡作劇就很適合，當事人或許覺得很有趣，但參加喪禮的人會嚇死吧」、「不會動的遺照或許讓人悲傷，但對家屬而言，更能下定決心告別」。

也有網友讚嘆這項科技「我喪禮想用這個！微笑跟大家說『謝謝你們來看我』」、「哪天讓遺體穿上機器人裝，用AI說『謝謝大家生前的照顧』，往生者自己主持喪禮都有可能了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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