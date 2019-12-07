印度海灘驚現大量「毒泡沫」　民眾無視警告帶子女去「打卡」

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印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）首府清奈（Chennai）著名的馬利納海灘（Marina Beach）今天連續第4天被白色泡沫覆蓋，為該國造成新一波污染危機。

法新社報道，即使泡沫散發出陣陣刺鼻氣味，孩子們仍在海灘上的白色泡沫堆裡玩耍和自拍。漁民則被告知不要前往附近海域。

醫生警告，白色泡沫可能引發皮膚問題。這些泡沫形成於每年季風季，但今年的「毒泡沫」危機特別嚴重。

不過，蜂擁而至馬利納海灘的數百家庭並不在意醫界警訊，孩子們仍快樂地在充滿毒素的泡沫裡跳躍玩耍。馬利納海灘是印度涵蓋範圍最長的市區海灘（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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泰米爾納德邦污染控制局（Tamil Nadu PollutionControl Board）表示，他們正在分析泡沫樣本。這些泡沫蔓延海灘數公里。

清奈印度國家海岸研究中心（National Centrefor Coastal Research）科學家米西拉（Pravakar Mishra）指出：「民眾接觸泡沫絕對不好，但他們就是不了解風險。」

根據米西拉的說法，大部分泡沫是由洗滌劑殘留物和其他廢棄物混合而成。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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