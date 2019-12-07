【法國大罷工】曾多次佔領街頭　「熊仔軍團」再參戰圍堵地鐵出口

若近期有意去法國旅遊的人要留意了，法國打工仔因不滿總統馬克龍所提出的退休金制度改革，各行各業從12月5日起開始展開「無限期」大規模罷工行動，也造成近九成交通設施包含火車、巴士、電車、飛機航班停駛，並在各地都湧現了抗議的人潮。

聽到這消息想必大家內心都不太平靜，不過在如此嚴肅的氣氛中卻意外發生讓人會心一笑的趣事，近期網路瘋傳一組照片，因罷工而關閉的地鐵出口招來了大票的「民眾」圍觀……

圍堵地鐵出口的熊仔軍團及牠們以往佔領法國各處的打卡照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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是的你沒看錯，一群想要回家的泰迪熊因為罷工行動而無法搭乘交通運輸，讓它們全都聚集在地鐵出口想開門！網友紛紛留言：「好可愛唷 」、「這樣罷工有點可愛」、「也太療癒了」、「瞬間變得很可愛」、「有創意，我喜歡」、「很可以！」、「這畫面好療癒啊」。

本來因交通問題眉頭一皺的，看到那麼多熊熊心情都變好了。「看到這些熊，應該誰都會莞爾一笑吧」、「法國人真幽默」、「果然不愧是浪漫的巴黎」、「法國人就是浪漫」、「法國罷工罷得好浪漫」。

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這些照片來自於一個專門經營泰迪熊日常的粉絲專頁Les nounours des gobelins，除了這次罷工有帶熊熊上街外，平常也會在大街小巷看到它們的身影。

這群泰迪熊其實也不是第一次上新聞了，早在2018年10月就因為出現在巴黎的戈布蘭社區（Les Gobelins）街頭而意外引起注意，發起這可愛活動的創辦人菲利浦（Phillippe）受訪時則表示：「希望藉由泰迪熊的出現，讓整個社區更團結，並拉近人與人之間的距離。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】