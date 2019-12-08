BBC主播報道美國中西部積雪嚴重　Siri突插嘴「潑冷水」場面尷尬

蘋果系列產品的Siri功能雖然方便，但因聲控功能敏感度高，許多人都有無意間叫出Siri的經驗，有時甚至會鬧出笑話。日前，英國廣播公司（BBC）一名氣象主播在廠內播報美國中西部的降雪情形時，手上的Apple Watch突然發出聲音表示「現在沒有下雪」，讓場面一度相當尷尬。

根據《Mashable》的報道，BBC電視台氣象主播沙弗那克（Tomasz Schafernaker）日前在廠內播報氣象新聞時，提及美國中西部因為連日的降雪，道路都已被積雪覆蓋，不料，此時沙弗那克手上的Apple Watch突然出聲指，「現在沒有雪，這是錯誤的預報」。被Siri「潑冷水」的沙弗那克臉上頓時閃過尷尬的表情，只好趕緊道歉圓場，面對另一名主播的調侃，他則無奈地表示「我想他（指Siri）並不知道我在說什麼地方」。

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這段有趣的小插曲被BBC放到Twitter上，沙弗那克本人也轉發了這段影片，委屈表示「我真的沒有召喚Siri」，並開玩笑地標註蘋果公司的帳號，要他們給一個解釋。事後，有網友指出，沙弗那克應該是開啟了「抬手說話（Raise to Speak）」的功能，只要舉起手，就可以叫出Siri 、直接對Apple Watch下指令，所以，沙弗那克才會在播報新聞時，意外召喚出Siri。

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ — BBC Weather (@bbcweather) 2019年11月28日

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】