美漢勵志減肥故事　2年減30公斤　網民大讚超似「迪士尼王子」

美國26歲男子肯德爾（Jeffrey Kendall）原本體重超過100公斤，因為腦部受傷的母親不認得他，於是決心減肥，兩年下來減掉超過30公斤，臉部輪廓變得立體，網友大讚「超像迪士尼王子」。

肯德爾在社交網站Reddit上傳自己的減肥前後照片並訴說自己的故事，他的母親罹患動脈瘤，用來支付醫藥費的保險金用完後，他把母親從療養院接回康乃狄克州的家自己照顧，但母親常常不認得他，且說「我兒子才沒這麼胖！」

從小就胖的肯德爾成長過程不乏嘲笑，但母親的話對他打擊甚大，加上因為照顧病人而心情低落，便決心減肥。此時肯德爾的一個朋友失戀，找他一起健身，他開始定期做運動。

肯德爾每天聽着音樂快步走、舉啞鈴及做俯地挺身，晚上做瑜伽。他說沒有嚴格控制飲食，但戒掉吃消夜的習慣，也會計算吃下肚的卡路里。兩年多下來，他瘦了70磅（約31.75公斤）。

他分享自己的減肥及運動心得，表示YouTube上有很多健身影片，是很好的自習平台；飲食方面，吃好的食物比吃多少更重要。他也強調，覺得心情低落或無助時要勇於求救，他很感謝親友一路的陪伴與支持。

減肥後的肯德爾被網友大讚「超像迪士尼王子」（按圖放大）↓↓↓

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癡肥澳男勁減132磅變男神 變瘦之後女神即翻兜（按圖放大）↓↓↓

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