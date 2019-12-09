【一分鐘看世界】美伊換囚代表什麼？英大選將開鑼、韓國厭女症

早晨，今天是12月9日，星期一。
寒冷乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美籍華裔學者與伊朗科學家獲釋
美國和伊朗關係正值緊張的期間，同意互相交換囚犯。曾在港工作的美籍華裔學者王夕越因間諜罪被被伊朗監禁3年後獲釋；至於獲美方釋放的伊朗科學家蘇萊馬尼曾批評美國不想伊朗獲取知識。美國總統特朗普稱互換囚犯說明了兩國可以做交易，不過伊朗卻公布390億美元的預算案，稱用作應對美國制裁。分析認為，說兩國關係改善為時太早，但至少顯示雙方對話大門仍然打開……（按此閱讀更多）
美國國務院伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）到機場迎接獲釋的王夕越。（AP）
英選前民調 保守黨與工黨差距收窄
英國大選將於12月12日舉行，英國首相約翰遜與工黨領袖郝爾彬舉行選前最後一場電視辯論，民眾認為約翰遜略勝一籌。不過不少民調幅度顯示，保守黨未必能穩奪脫歐所需的多數優勢，約翰遜也承認對差距收窄感到緊張，並且承諾一旦勝出大選會減少移民人數……（按此閱讀更多）
英國首相約翰遜在中部城鎮奇德爾休姆（Cheadle Hulme）舉行拉票活動，與聖誕老人合照。（Reuters）
特朗普警告金正恩勿恢復敵對
朝中社宣布，朝鮮國防科學院在西海衞星發射場進行極其重大的試驗，並將在稍後時間公布實驗結果。有專家分析指出，平壤今次可能是進行「靜態試驗」，而並非試射飛行物。目前美朝談判陷入僵局，美國總統特朗普警告，如果朝鮮領袖金正恩恢復敵對行為，朝鮮將會失去一切，並強調朝鮮必須無核化……（按此閱讀更多）
韓國「反女權」風氣加劇
韓流席捲全球，不論是歌影藝的作品也大受歡迎。不過近來上映的電影《82年生的金智英》卻掀起韓國國內關於性別平等的爭議。影片主角金智英在支持者口中變成了女權的代名詞，但同時成為反對者的「稻草人」，讓「反女權」風氣加劇至「厭女」觀念。韓國傳統上男女不平等，在樂壇上即使有名如BLACKPINK的女團，似乎也比不上花美男風格的男團……（按此閱讀更多）
美軍基地槍擊案假定為恐襲
美國位於珍珠島和佛羅里達州的基地分別在一周內遇到襲擊。在佛州的海軍基地案中共造成4死8傷，包括槍手。美國聯邦調查局初步假定兇手是單獨行事，屬於恐怖襲擊。美國總統特朗普則與沙特國王薩勒曼通電話，後者對於沙特裔兇手感到十分憤慨……（按此閱讀更多）
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