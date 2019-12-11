【韓流在中國】限韓令現轉機　「寒流」尚待解凍

身穿粉紅色西裝，鬢髮打理得一絲不亂，韓星Rain（鄭智薰）站在北京鳥巢的舞台上，與來自新加坡、越南等地的藝人合唱英文歌。今年5月內地舉辦「亞洲文化嘉年華」，Rain的現身被外界賦予重大意義，因這是「限韓令」實施近三年後，首次有韓國歌手在內地登台。

(此乃【韓流不息】系列報道之三）

歲月流逝，當年因韓劇《浪漫滿屋》家喻戶曉的Rain，慢慢褪去青澀模樣；昔日炙手可熱的韓流，也因限韓令而一夜冰封。禁令出現鬆綁迹象，但韓流還能否捲土重來？

韓流在內地：圖為5月12日，韓星Rain（左一）在北京參加「亞洲文化嘉年華」演出。（VCG）

2016年7月，韓國因部署「薩德」導彈防禦系統（THAAD）引來中方抗議，認為其威脅中國國家安全。翌年韓方正式展開部署工作，中國當局也實施一系列限制韓流進入內地市場的舉措，包括拒絕韓國藝人簽證及演出內地節目、禁止引進韓國綜藝和影視作品、停止投資韓國文化企業等，部份措施持續至今。

同樣在2016年，當時在廣州就讀大學三年級的鄭婷也漸漸減少追韓星和韓劇。與不少同齡的內地女生一樣，她從初中開始喜歡韓國偶像明星，由東方神起、Super Junior，一直追到2012年出道的EXO。「以前還挺狂熱的……會為EXO（在音樂節目）投票打榜，天天在微博看他們的消息。身邊同學喜歡（其他男團），我會很生氣。」鄭婷憶述。

韓流在內地：2018年9月，EXO在首爾購物觀光節（Korea Sale FESTA）登台表演。（VCG）

↓↓↓韓國男子偶像團體EXO於2012年出道，即刻去片，看他們的第一部MV：

國家面前無idol 韓星亦要靠邊站

現已投身職場兩年的鄭婷認為，限韓令影響內地哈韓圈的氛圍，「大家一下子就沒那麼多提起喜歡的韓星。」她解釋，不少粉絲有一種看似自相矛盾的想法：「雖然喜歡韓星，但也支持限韓令。」粉絲不願出錢購買明星專輯或周邊產品，本來會被指摘是「白嫖」，但在限韓令的特殊時期，反而得到認可。

（部分內地粉絲）不想讓（韓流）佔領中國市場，賺中國人的錢。 曾追過韓團EXO的內地人鄭婷

鄭婷形容，逐漸不追韓星是順其自然，「因為愛國主義……我會想是否不應該喜歡，甚至要抵制他們。」如今她轉而喜歡上一個選秀節目出身的內地偶像，觀賞節目時不需要翻譯，也覺得這位明星更親切，「價值觀更相似」。

韓流在內地：2018年5月，內地男子偶像團體NINE PERCENT在湖南長沙錄製節目，一眾粉絲在現場等候。（VCG）

她口中的價值觀，明確指向韓星的政治立場，不單關乎中韓之間的爭端，更牽涉香港、台灣等一切敏感議題。「說實話，以前喜歡韓星的時候，會擔心他們（說錯話），因為他們搞不懂中國的『國情』，外國輿論也不都是按照國內的教育來。」鄭婷說。

國與國之間的外交關係影響民間資本流動，這種現象在全球不足為奇，但具體到羽翼未豐的內地娛樂產業，國家政治的身影過往只是影影綽綽。正因如此，三年前的限韓令事件不僅給中韓娛樂公司帶來前所未有的衝擊，也將「愛國主義」觀念強勢擺在一眾年輕粉絲面前，令「國家面前無idol（偶像）」的觀點逐漸成為哈韓圈的政治正確態度。

韓流在內地：2015年11月，韓國綜藝節目《Running Man》在中國南京舉行粉絲見面會，這場景自限韓令後便難以再次見到。（VCG）

後限韓令時代 政治陰影難消弭

關西外國語大學東亞研究課程教授吳寅圭表示，政治事件會持續影響韓流在內地的發展。「對於中國政府來說，韓流是非常容易攻擊的目標，因為（牽涉其中的）是文化企業。」他指出，抵制文化，比抵制三星、現代等製造商來得容易。即使限韓令逐漸鬆綁，中韓之間遲早會出現其他政治問題，屆時韓流很可能再次被中方打壓。

吳寅圭指出，實施限韓令並不等於內地粉絲完全失去接觸韓流的途徑，只不過是K-POP、韓劇不再通過官方渠道引進。韓流在內地的曝光率大減，也意味內地粉絲人數難持續擴大。他估計，未來十年這個群體甚至會縮小。

粉絲還在那裏，但（中韓企業間）已沒有正式交易。 韓流專家吳寅圭

韓流在內地：圖為2006年4月，韓國演員李準基到訪上海，大批當地粉絲迎接。（VCG）

不過，也有內地粉絲仍留在哈韓圈，喜歡BTS防彈少年團的浙江人王蕊是其中一員。她從小學起喜歡觀看韓國節目，當年每周和父母一起守在電視機前，觀看內地電視台轉播的韓國綜藝節目《情書》、《X-Man》。因為長年追韓星，她在大學選擇韓文專業，現在從事翻譯工作。

「中國人追（韓）星還是挺難的。」王蕊感嘆。她合共去過五場BTS演唱會，全部在韓國、香港舉行。她形容，單是跟當地粉絲搶票便足夠「費時、費錢、費力」。王蕊跟鄭婷一樣，擔憂喜歡的明星捲入政治事件。若偶像發表港獨、台獨言論，她便會斬釘截鐵，不再當粉絲，「那就說不愛就不愛了……肯定會難受，但該怎麼處理就怎麼處理。」

韓流在內地：浙江女生王蕊是防彈少年團（BTS）的粉絲，曾到韓國和香港追星。（受訪者提供）

本土新星突圍 韓粉紛紛「脫坑」

在王蕊看來，如今韓流在內地的影響力和傳播力，明顯不及限韓令之前，現在即使是BTS這些紅遍全球的韓團，在內地也只有關注韓流的人才知道。即使一度踏入哈韓圈，也有不少人很快就「脫坑」（指粉絲不再追看某明星），這除了因韓星在內地的曝光度不足，還因近兩、三年內地娛樂產業奮起直追，帶走很多粉絲。

儘管內地影視業受制於審查制度，但從資本、受眾、網絡傳播等層面來說，可謂欣欣向榮。「國產電影保護月」（6至8月暑假檔期，不鼓勵院線引進外國電影）等政策支持下，本地作品的生存空間也大大拓寬。

韓流在內地：國產電影《戰狼2》2017年7月上映，內地票房總計56.8億人民幣，成績驚人。（VCG）

官方數據顯示，2018年國產電影票房的市場佔比超過六成，票房過億的電影中，44部（54%）是國產影片。據騰訊公布的行業報告，2018年內地網絡綜藝節目的業績持續增長，尤其是湧現大量偶像養成節目如《創造101》、《偶像練習生》等人氣高企，同時也培養眾多本土「新星」。

反觀韓流發展，自限韓令實施以來，仍未有韓國電影或電視劇重回內地熒幕，而愛奇藝、優酷、騰訊等視頻網站過去兩年上架的韓國節目少之又少。雖然粉絲仍可透過其他視頻網站收看，但囿於傳播方式，生存空間有限。

韓流在內地：內地近兩年出現不少偶像養成節目，例如在騰訊視頻首播的《創造101》，獲得極高人氣。（VCG）

綜藝方面，在內地早已打響招牌的《Running Man》等節目仍然保有一批忠實觀眾，但再無其他韓國綜藝節目能再創當初盛況：在北京、上海、武漢開粉絲見面會，幾乎場場座無虛席，內地觀眾對成員花名倒背如流……

成為BTS粉絲四年的王蕊卻認為，內地哈韓圈維持現狀也未嘗不好，「留下來的都是『死忠粉』。像我這樣投身職場，有一定經濟能力，願意給他們花錢。」

（文中受訪者鄭婷、王蕊均為化名）

上文節錄自第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《內地影視崛起 限韓令現轉機「寒流」尚待解凍》。

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