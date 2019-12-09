懷特島火山爆發一死　新西蘭最活躍火山危機常存

新西蘭懷特島（White Island／Whakaari）火山在12月9日下午2時11分開始噴發，導致至少1人死亡、數人受傷。這座火山位於豐盛灣（Bay of Plenty）東北方48公里，是新西蘭其中一個活躍的火山。

懷特島直徑僅2公里，最高處為海拔321米。火山在過去15萬年一直都有火山活動。這火山島的特別之處在於山體約七成是在海底，在海平面露出的是它的火山錐。

懷特島在1769年由英國庫克船長（Captain Cook）發現。當地人1885年起開採島上硫磺，但1914年火山爆發，一幅火山口壁（crater wall）塌下，12名礦工亡，此後小島便無人居住。1920年代再有一輪採礦活動，它之後留下的建築物，成為後來的景點。

這個無人島雖為私人持有，但可讓遊客登島遊覽。根據《新西蘭先驅報》的中文網12月9日的報道，遊客可乘船或坐直升機欣賞火山。他們更可在安全條件許可的情況下進入主火山口，「靠近嘶嘶作吼的噴氣孔、咕咕冒泡的泥漿坑、熾熱的火山熱流和瀰漫着酸性蒸汽的湖泊。」

Geological hazard information for New Zealand（暫譯：新西蘭的地質災害資訊）網站的資料顯示，該島每天舉辦的旅行團可讓逾1萬人前往觀光。然而島上火山活動頻繁，人們可說是冒着已知的風險前往。

小島對上一次爆發是在2016年，發生在4月27日短暫爆發發生在傍晚。它將整個火口底（crater floor）的物質噴到一些火山壁上。此後在名為1978/90火山口雜岩（1978/90 Crater Complex）的東北角出現一個窪地（depression）。

在今次爆發發生6天前，即12月3日，懷特島火山有大量氣體、蒸氣及泥漿等在1978/90火山口雜岩以西的活躍火山通道（vent）噴出。雜岩的位置接近2012熔岩穹丘（2012 lava dom）。《新西蘭先驅報》12月3日引述專家的說法，稱火山活動不會對遊客構成危險。