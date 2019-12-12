【韓流在香港】熱潮靜下來　「星星」「太陽」後繼無劇

2005年1月，傳奇韓劇《大長今》登陸香港，全港近一半人口也是它的觀眾，更為無線電視（TVB）創下自1991年有記錄以來的最高收視，由此開啟各大電視台大規模引進韓劇的時代。如果說K-POP為韓流吸納年輕一代粉絲，那麼韓劇則能夠承載這股潮流，敲響家家戶戶的大門，影響力滲透至不同年齡層。當港人仍對《來自星星的你》（2013年）、《太陽的後裔》（2016年）的熱播記憶猶新，卻也不難發現一個尷尬的現實—下一部熱爆韓劇似乎姍姍來遲…… (此乃【韓流不息】系列報道之四）

韓流在香港：圖為2005年5月，韓國演員李英愛來港宣傳韓劇《大長今》。（VCG）

在旺角信和中心經營韓星商品專賣店的Simon認為，現在本地電視台較以前少播韓劇，「可以說已經做到盡，現在（韓流）是靠K-POP頂住。」開店已有十三年，Simon見證信和明星商品店的興衰，也經歷韓流的起落。

韓流在香港：在信和中心經營韓星商品店十多年的Simon表示，近來生意一落千丈，靠賣電話卡幫補生計。（黃舒慧攝）

無「現象級韓劇」 賣電話卡幫補

他回憶，生意最旺是2012年前後，那時他的店舖在一樓中間舖位，「（每到周末）店裏擁擠到客人都進不來，排隊等待的人一路喊着『快點結賬』。」 Simon說，最高峰時期，這間商場曾經有逾十間主打韓流明星商品的店舖，如今僅剩他這一間。

以前很多『師奶』來買東西，她們喜歡孔劉那些男演員。現在都沒有了。 經營韓流商品專賣店的Simon

「現在（生意）好差，差到不夠交租。」這位年過五十的店主感嘆。生意不景氣的背後，與信和中心「沒落」、網絡購物興起，乃至今年的反修例風波導致人流減少有關。不過，Simon也提到，自《太陽的後裔》以來，再未見到「現象級韓劇」出現。因此，不少以往愛追韓劇的師奶不再光顧，可謂雪上加霜。

韓流在香港：由宋仲基及宋慧喬主演的《太陽的後裔》曾在港掀起熱潮，風潮更席捲整個亞洲。（資料圖片）

內地市場失勢 「美好童話」不再

「你看店舖外面，擺在最顯眼位置的就是最好賣的商品。」 Simon走到店門口，逐一展示海報、應援棒等商品，還有掛滿整面玻璃門的海外旅行用電話卡，如今電話卡的銷量佔店舖收入的四分之一。「兩三年前開始賣（這些）來幫補，因生意很難做，不知道下一個（韓流）潮流什麼時候才興起。」

翻查無綫電視、Now TV各頻道資料，引進韓劇數量在2017年明顯下滑。香港中文大學社會科學院助理講師鍾樂偉表示，近兩年本港進口韓劇市場變小，源頭在於2016年中國頒布「限韓令」，後續影響波及整個大中華、亞洲地區。

韓流在香港：圖為中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉。（鄭子峰攝）

專研韓國社會及流行文化的鍾樂偉分析，「限韓令」實施後，韓劇缺少中國資本支持、也難以賣給內地，變相沒有人為其製作成本「包底」。「（韓國製作方）不敢像以前那麼鋪張，海外宣傳配套也遜色，韓劇不再有風靡亞洲的影響力。」

他認為，失去內地市場後，韓方也開始調整以往迎合亞洲市場的劇集製作方向。如今不少韓劇開始探討社會議題，也涉獵偵探、懸疑、戰爭等領域，這與其開拓歐美市場、與Netflix等平台加強合作有密切關係。

（韓劇）少了『美好童話』式的愛情故事，也不一定要找最靚的明星。 韓國文化研究學者鍾樂偉

韓流在香港：圖為2018年11月上映的韓劇《SKY Castle》，探討韓國教育制度及上流社會生活，在本土大受好評。（資料圖片）

「沒有退只有進」 韓團優勢仍在

在鍾樂偉看來，2014至2015年是韓流在香港的頂峰時期，其成功有不少偶然因素，例如頂級韓星拍劇帶來的「明星效應」，內地資本熱衷於進口韓劇等。他形容當時的盛況是「畫大了餅」，如今雖然靜下來，但也許這才是正常狀態。

另一方面，K-POP在香港熱度不減，限韓令使韓星難以進入內地宣傳，轉而赴港開演唱會和粉絲見面會。「香港是（限韓令）緩衝地帶，有彈性餘地。」鍾樂偉稱，2016年夏季至2017年年底是韓星來港高峰期，每月有一、兩場韓星活動。

↓↓↓韓國Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）過往多次在香港舉辦，即刻去片觀看：

「我覺得（K-POP）是愈來愈強烈，沒有退，只有進。」在西九龍中心蘋果商場經營韓流商店的Vivian說。八年前因愛上韓劇，Vivian萌生開店售賣進口韓星商品的主意，如今每月都親自到韓國取貨，順帶觀看K-POP演唱會。

「日本、台灣歌星已被韓星取代……韓流仍吸引十幾歲、甚至年紀更小的青少年。」 Vivian介紹，近年來她的客人愈來愈年輕，以小學和初中生為主，「小學三、四年級就開始追韓星了，已經不是喜歡公仔玩具。」因此她認為，K-POP在香港仍後勁十足。

韓流在香港：因愛上韓劇而開店售賣韓星商品的Vivian表示，主要客源為中小學生。圖為Vivian的店舖。（攝影：鄭逸雯）

同樣在蘋果商場經營精品店的Alan，起初賣玩具、水晶球，但因不斷有客人問起韓星商品，他自四年前開始入貨，兩年前又因內地明星崛起，於是又加入了相關商品。「與內地明星相比，韓星（紅的程度）會更加持久，沒消失得那麼快。」他表示，店內賣得最好的仍是韓流商品，佔營業額七成左右。

Alan直言不是特別喜歡韓流明星，綜觀K-POP團體在不斷變化，但這些歌星不停推出新歌，宣傳力度夠大，故得以保持人氣。他更表示，並不覺得K-POP的熱度在未來會有太大起伏。

韓流在香港：2017年11月，「魅力韓流冬旅嘉年華」在香港舉辦，偶像團體B1A4現身活動。（VCG）

港市場趨飽和 韓商另闢蹊徑

「論偶像工業，仍然沒有其他亞洲國家有（韓國）這個能力。」鍾樂偉稱。不過，他指出韓流在香港已存在多時，粉絲基礎較固定，2016年後大批韓星來港宣傳，「但韓星來得太密，經濟效果卻不一定好。」

類似情況也出現在美妝、服飾等韓流品牌方面。從商貿活動的角度來看，借助韓流文化炒起的韓風，普遍獲港人接受。尼爾森（Nielsen）2018年6月發表的報告顯示，香港千禧世代消費者之中，「哈韓」的比例首次超越了「哈日」，其中以25至34歲的女性消費者為主要助力。

韓流在香港：SPAO、Pony Effect、SHOOPEN等韓國服飾及美妝品牌，均在2019年撤出香港市場。（資料圖片）

但鍾樂偉亦提出，韓流在香港的市場已近飽和，韓國商家進軍本港後，「拓展快、增幅大，卻並非sustainable（可持續），他們其實是想賺快錢。」他分析，香港已非韓流商家最賺錢的地方，故他們會將目光轉向東南亞、中亞、中東等新興市場。

上文節錄自第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《港商見證興衰 韓流退潮「星星」「太陽」後繼無劇》。

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