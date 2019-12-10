曾掀起「冰桶挑戰」熱潮　美漸凍症患者弗雷特斯離世　終年34歲

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曾掀起一股「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）籌款熱潮的美國「漸凍症」患者弗雷特斯（Pete Frates），周一（9日）在麻省貝弗利（Beverly）的寓所逝世，終年僅34歲。

弗雷特斯的母校波士頓學院（Boston College）周一（9日）公佈其死訊，指弗雷特斯經過「與漸凍症病魔搏鬥後」離世。報道指出，弗雷特斯離世時，父母、妻子、女兒、兄弟和姐妹均陪伴在側。

曾經是波士頓學院（Boston College）棒球員的弗雷特斯，2012年確診患上俗稱「漸凍症」的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（A.L.S）。弗雷特斯患病後一年接受校報《高地》（The Heights）訪問時謂，以倡導者的角色喚起公眾關注「漸凍症」是他積極面對人生的動力泉源，也是每天起床的原因。2017年，弗雷特斯一度被傳病逝，但他上載影片證明自己仍健在。

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雖然弗雷特斯並非「冰桶挑戰」的第一人，但他於2014年在facebook上載自己不濕身及濕身的「冰桶挑戰」片段，令更多人關注這「漸凍症」，帶起了一股慈善籌款熱潮，連NBA球隊湖人球星勒邦占士（LeBron James）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），以及美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）等都參與其中。根據《波士頓環球報》（Boston Globe）的報道，估計「冰桶挑戰」為A.L.S研究工作籌得1.6億至2.2億美元的善款。

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