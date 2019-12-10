【懷特島爆發】逃出火山父女講述救人經過：很多人嚴重燒傷

新西蘭懷特島12月9日火山爆發，共造成最5死34傷、8人失蹤。有成功逃出的旅客回憶當時情況，從看見漂亮美景到發現大難臨頭，決定駕船返回島上救人的情況。

霍普金斯父女來到懷特島旅行，在島上的一幅合照。（Facebook@Lillani Hopkins）

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霍普金斯（Geoff Hopkins）是前來懷特島旅行的其中一名旅客，《紐西蘭先驅報》引述他所述的事發的經過。

霍普金斯當時與女兒剛登上火山，正準備從懷特島離開。兩人乘船原想着回望火山最後一眼時，火山突然爆發。

「在那一刻真的很漂亮，你正在看一個火山在你眼前爆發。」霍普金斯回想道：「但當煙灰和碎石開始從天而降時，你會發現那變得來勢洶洶。」當煙灰逐漸散去後，他看見岸上有人正要跳進水裏逃難。

霍普金斯的船駛回岸邊，協助把人從水中拉到艇上。霍普金斯看見岸邊有一架直升機正被灰燼完全覆蓋，螺旋翼折斷，心想直升機可能被火上爆發噴出的碎石擊中。

一架在岸邊損毀的直升機。（Instagram截圖）

救護車在岸邊戒備，接送傷者前往醫院。（Reuters）

很多傷者遭燒傷

船載滿了傷者，正準備離開時，霍普金斯聽見有人大叫「有人是醫生嗎？」正好船上有兩名旅客是醫生，他們分來別自英國和斯洛文尼亞。霍普金斯父女也受過急救訓練，決定在船上救治傷者。

霍普金斯發現有很多傷者被燒傷，部分傷勢嚴重。幸船上有大量清水，霍普金斯把傷者的衣服撒開，用清水協助清洗傷口：「很多人都穿着短襯衫，皮膚都露在外邊，他們都被燒傷了。」「有些人從外表看起來沒大礙，但當撕下他們衣服時，卻發現衣服下都是燒傷的傷口。」

霍普金斯表示他最擔心的，是他救助的這批傷者，最終會有人死亡。在船上的傷者中，有5人傷勢嚴重。

船最終駛回對岸，救護車正等待接送傷者離開。霍普金斯亦在此時可以致電回家，向妻子報平安。「但最痛心的是我知道還是有人不幸死亡，我就在想，是否當時我可以做更多的事，拯救其他人？」