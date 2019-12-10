1歲兒子不見母親即狂哭　日父打造1:1媽媽人型紙牌　結局笑翻網友

依附關係在一歲時會達到高峰，寶寶只要沒有看到媽媽，就會焦慮的嚎啕大哭，日本有名爸爸為了解決1歲兒子爆哭的問題，便靈機一動製作「1比1媽媽立牌」，沒想到兒子真的上當受騙，超有創意的想法笑翻不少網友。

日本這位爸爸在Twitter發文表示，1歲大的兒子，只要沒有看到媽媽，就會開始大哭，這讓他想到製作1比1媽媽立牌的想法。照片中媽媽站在廚房微笑看着兒子玩耍，還會跪坐在客廳陪兒子玩耍，栩栩如生的模樣讓人難以辨識真假，如果不仔細觀察，很難看出這是用厚紙板作出的媽媽立牌。

真的騙過兒子 但最終仍是被發現了……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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影片中可見，媽媽換上立牌，接着悄悄離開廚房，兒子一開始沒有察覺，開心地觀看兒童節目，且面帶笑容翻找玩具，過了20分鐘後才發現這塊紙板是假媽媽，隨後便崩潰大哭，這結果也說明爸爸的創作是白費的！

這段影片後來被轉發到Facebook社群「娛看日本」，上萬名網友笑翻直呼「如果有音效，應該能維持更久」、「不簡單，年紀輕輕已經懂得紙片人」、「多擺幾個，達到影分身之術，讓他分不清楚哪個才是真的」、「下面裝個玩具火車軌道組，讓媽媽移動」、「媽媽們的救星」。

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