酒店最多人偷物品排行榜出爐　49間被偷過床褥　第一名竟不是牙膏

五星級酒店的房客準備退房時，有時會順手拿走一些一次性客房用品，像是拋棄式浴帽，還有迷你包的洗頭水或沐浴露，也有人把房內拖鞋帶走，但有些房客行徑更大膽，竟然偷走電器用品，如平板電腦、電視跟咖啡機等，最離譜的甚至連床褥都不放過。

《美國有線新聞網絡》（CNN）報道，酒店和SPA評論業者「養生天堂」（Wellness Heaven）發出問卷，向1157家歐洲和亞洲的4星及5星酒店業者進行調查……

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調查發現自2018年1月之後，最常遭竊的客房用品是毛巾、浴袍和衣架，也有49家酒店曾發生床褥被偷，甚至可能有業者多次受害。

這份調查還發現，5星級酒店常發現電視、平板電腦和床褥被偷，4星級酒店則常見電池或遙控器不翼而飛。不過，比起4星酒店業者會準備防盜措施，5星級酒店業者「不希望牽連到犯罪事件」，比較不會當場抓小偷或事後報警。

「養生天堂」行政總裁凱爾曼（Tassilo Keilmann）說，有酒店業者聲稱，床褥多在服務台無人值班的晚間被運走，監視器拍到房客把床褥搬進電梯。凱爾曼也坦承，這些回應讓他感到意外，畢竟客人退房後，清潔人員就會去打掃，業者其實很容易就抓出是誰偷走電視或床褥。

凱爾曼還分享此次調查的兩宗奇葩案例：有法國業者指房內毛公仔的頭部被偷，另一位英國業者則稱，有房客找不到房間，追查後才發現是上一位房客偷走客房房門上的號碼。

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